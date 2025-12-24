Ιδρύμα Ωνάση: Προκήρυξη Υποτροφιών για το 2026-27

Πόση δύναμη χρειάζεται για να ανοίξει η πόρτα ενός μεγάλου πανεπιστημίου; Πόσες ώρες έρευνας, μελέτης και πειραματισμού χρειάζονται για να γίνει μια ιδέα πραγματικότητα; Πόσα χιλιόμετρα χρειάζεται να ταξιδέψει ένας υπότροφος για να πετύχει αυτό που θέλει;

Από το 1978, το Ίδρυμα Ωνάση έχει στηρίξει 8.000 επιστήμονες και ερευνητές μέσα από το Πρόγραμμα Υποτροφιών, συνδιαμορφώνοντας εντυπωσιακούς αριθμούς. Οι υπότροφοι του Ιδρύματος Ωνάση έχουν ανοίξει 8.000 πόρτες των μεγαλύτερων πανεπιστημίων στον κόσμο, έχουν δαπανήσει περίπου 20.200.000 ώρες μελέτης και διδακτορικής έρευνας, έχουν αναπτύξει περισσότερες από 5.000 συνεργασίες με ακαδημαϊκούς, έχουν διανύσει περίπου 133.444 χιλιόμετρα για σπουδές και έχουν παρουσιάσει περισσότερες από 4.450 καινοτόμες ιδέες μέσω εργασιών και διατριβών.

Τώρα είναι η σειρά της επόμενης γενιάς υποτρόφων να κάνουν αυτούς τους αριθμούς ακόμα μεγαλύτερους.

Κάντε αίτηση για τις υποτροφίες του Ιδρύματος Ωνάση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27.

Με έμφαση στις επιστήμες του μέλλοντος, το Ίδρυμα Ωνάση κάθε χρόνο υποδέχεται νέους ανθρώπους που εργάζονται συστηματικά για μια καλύτερη κοινωνία. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, το Ίδρυμα Ωνάση επενδύει στις επιστήμες που ξέρουμε και εκείνες που θα μάθουμε. Από τη νανοτεχνολογία και τη βιοπληροφορική έως την υπολογιστική γλωσσολογία και την αναλυτική δεδομένων, το Πρόγραμμα Υποτροφιών προάγει τη γνώση, την εξέλιξη και την καινοτομία. Στηρίζοντας το έργο των νέων υποτρόφων, όχι μόνο διαμορφώνει τη ζωή των ίδιων, αλλά επηρεάζει θετικά και την κοινωνία ευρύτερα, απαντώντας με λύσεις σε παγκόσμιες προκλήσεις. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, το Ίδρυμα Ωνάση συνεχίζει να στηρίζει την πορεία των υποτρόφων, ενισχύοντας και ενδυναμώνοντας την επαγγελματική εξέλιξη και τη δικτύωσή τους μέσω της ενεργούς κοινότητάς τους, που αριθμεί πάνω από 2.700 μέλη, δημιουργώντας νέες γέφυρες για το μέλλον.

Πληροφορίες για την αίτησή των υποψηφίων

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27 ξεκίνησε.

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να μελετήσουν προσεκτικά το κείμενο της Ανακοίνωσης Υποτροφιών που περιγράφει τους όρους και προϋποθέσεις χορήγησης υποτροφιών, τις ειδικεύσεις και τα επίπεδα σπουδών. Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση πρέπει να δημιουργήσουν προσωπικό λογαριασμό στο Onassis Directory μέσω του κατωτέρω συνδέσμου και να περάσουν με επιτυχία το αρχικό στάδιο υποβολής αίτησης, ώστε να μπορούν να συμπληρώσουν την αίτηση και να ανεβάσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σταδιακά μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών. Η ηλεκτρονική αίτηση μπορεί να υποβληθεί επιτυχώς μόνο αν συνοδεύεται από τα αντίστοιχα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: 28 Φεβρουαρίου 2026.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την Ανακοίνωση Υποτροφιών, τους σχετικούς όρους και τα δικαιολογητικά, παρακαλούμε να ανατρέξετε στην Προκήρυξη, στις Συχνές Ερωτήσεις και στον Κανονισμό Υποτροφιών ή να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Υποτροφιών, μέσω e-mail στη διεύθυνση scholarship.applications@onassis.org ή στα τηλέφωνα (+30) 2103713052, -054, -055, και -057.

Ανακοίνωση Υποτροφιών 2026-27 (Όροι και Προϋποθέσεις)

Ηλεκτρονική Αίτηση

Συχνές ερωτήσεις

Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.