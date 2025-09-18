H Νίσυρος στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO

H Νίσυρος έχει πλέον επίσημα ενταχθεί στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO.

Πρόκειται για μια διεθνή τιμητική διάκριση που αναδεικνύει το μοναδικό φυσικό, γεωλογικό και πολιτιστικό κεφάλαιο του νησιού.

Το ηφαιστειακό νησί της Νισύρου – μαζί με τις δορυφορικές νησίδες Στρογγυλή, Περγούσα, Παχειά και Κανδελιούσα – κατατάσσεται πλέον ανάμεσα στους παγκόσμιους προορισμούς με εξέχουσα γεωλογική κληρονομιά, αποκτώντας διεθνή ταυτότητα και φήμη.

Η επιτυχία αυτή δεν ήταν τυχαία· είναι αποτέλεσμα ενός κοινού οράματος, στο οποίο φορείς και άνθρωποι συνέβαλαν από την δική τους θέση για το καλό της Νισύρου.

Ο Δήμος Νισύρου, ως θεσμικός επικεφαλής του εγχειρήματος, προετοίμασε τον φάκελο υποψηφιότητας που κατατέθηκε τον Νοέμβριο του 2021. Την ίδια στιγμή, το Ίδρυμα Γεώργιος Μ. Μίχαλος είχε ξεκινήσει να δώσει ευρύ και διεθνή διάσταση στην προσπάθεια. Από την πρώτη στιγμή κινητοποίησε φορείς της Πολιτείας, την ακαδημαϊκή κοινότητα και προσωπικότητες διεθνούς κύρους ώστε η φωνή της Νισύρου να ακουστεί δυνατά και καθαρά. Η αφοσίωση αυτή στηρίζεται σε έναν σεβασμό και μια βαθιά πεποίθηση, ότι μεταξύ άλλων, το ηφαιστειακό σύμπλεγμα της Νισύρου, γεωλογικός σχηματισμός μοναδικής επιστημονικής, περιβαλλοντικής, πολιτιστικής και τουριστικής αξίας, μπορεί να αποτελέσει θεμέλιο λίθο για τον επαναπατρισμό και την αειφόρο ανάπτυξη του νησιού.

Τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς, το Ίδρυμα Γεώργιος Μ. Μίχαλος διοργάνωσε την πρώτη προπαρασκευαστική στρογγυλή τράπεζα για το Γεωπάρκο, με τη συμμετοχή του Προέδρου του Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων της UNESCO, καθηγητή κ. Νικόλαο Ζούρο.

Λίγους μήνες αργότερα, τον Ιούνιο του 2022, πραγματοποιήθηκαν οι πρώτοι «Διάλογοι της Νισύρου», με θεματικό άξονα το Γεωπάρκο και κεντρικό εισηγητή, πάλι, τον πρόεδρο του Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων της UNESCO, καθηγητή κ. Νικόλαο Ζούρο. link

Η διακριτική αλλά ουσιαστική αυτή προσπάθεια κινητοποίησης της Πολιτείας, της ακαδημαϊκής κοινότητας και προσωπικοτήτων διεθνούς κύρους συνεχίστηκε μέχρι την σημερινή διάκριση.

Η διεθνής αυτή διάκριση επισφραγίζει την αξία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Νισύρου και ανοίγει τον δρόμο για περαιτέρω προστασία και ανάδειξη των θησαυρών της φύσης και της ιστορίας του τόπου μας.

«Η Νίσυρος γίνεται πλέον σημείο αναφοράς για επιστήμονες, εκπαιδευτικούς και ταξιδιώτες ανά τον κόσμο.

Με το ενεργό ηφαίστειο της, τους εντυπωσιακούς κρατήρες και τις ιαματικές πηγές της, το νησί μας συνιστά ένα ζωντανό εργαστήριο φυσικών διεργασιών και ένα σπάνιο γεωλογικό μωσαϊκό μοναδικό στον κόσμο.

Ταυτόχρονα, επιβεβαιώνει την ευθύνη που έχουμε όλοι, και τον σεβασμό που πρέπει να επιδείξουμε, για να διαφυλάξουμε αυτή τη φυσική ομορφιά και τη γεωλογική κληρονομιά του νησιού άθικτες για τις επόμενες γενιές, εφαρμόζοντας αυστηρές και ολοκληρωμένες στρατηγικές διατήρησης του περιβάλλοντος και του πολιτισμικού πλούτου της Νισύρου.

Η προστασία αυτών των πολύτιμων πόρων δεν είναι μόνο θέμα σεβασμού στην ιστορία και τη φύση, αλλά και προϋπόθεση για ένα βιώσιμο μέλλον για τη νησιωτική μας κοινωνία.

Η αναγνώριση από την UNESCO ανοίγει πλέον νέες δυνατότητες και προοπτικές για τη Νίσυρο σε όλους τους τομείς της αειφόρου ανάπτυξης. Ως Παγκόσμιο Γεωπάρκο, η Νίσυρος θα λειτουργήσει ως πλατφόρμα για την προώθηση του γεωτουρισμού και της βιώσιμης οικονομίας του νησιού, προσελκύοντας επισκέπτες όλο τον χρόνο που αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες φύσης και πολιτισμού. Θα ενθαρρύνει νέες επιστημονικές συνεργασίες και ανταλλαγές τεχνογνωσίας με άλλα ελληνικά και διεθνή γεωπάρκα, ενισχύοντας την έρευνα και την εκπαίδευση γύρω από το ηφαίστειο και τη γεωλογία της περιοχής.

Η αναγνώριση αυτή επιπλέον, θα βοηθήσει να προβληθεί και να διαφυλαχθεί η πολιτιστική ταυτότητα της Νισύρου – από την αρχιτεκτονική και τις παραδόσεις της έως τη μοναδική ηφαιστειακή ιστορία που συνδέεται άρρηκτα με τον τρόπο ζωής των κατοίκων. Με το κύρος του τίτλου του Παγκόσμιου Γεωπάρκου, το νησί μας μπορεί να εξελιχθεί σε πρότυπο αειφορίας στο Αιγαίο, αξιοποιώντας την ιδιαίτερη δυναμική του προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και του περιβάλλοντος με σεβασμό στη βιωσιμότητα», αναφέρει ο Παναγιώτης Γ. Μίχαλος

Πρόεδρος, του Ιδρύματος «Γεώργιος Μ. Μίχαλος», ο οποίος συνοψίζει πως η επιτυχία αυτή στέλνει ένα μήνυμα εμπιστοσύνης, προοπτικής και σεβασμού στους γενέτειρους τόπους.

«Μας δείχνει ότι με πίστη και όραμα μπορούμε να πετύχουμε στόχους με παγκόσμιο αντίκτυπο», εκτιμά εκφράζοντας ευχαριστίες από καρδιάς σε όλους τους χορηγούς, υποστηρικτές και συνεργάτες του Ιδρύματος, που πίστεψαν στους «Διαλόγους της Νισύρου» και τους σκοπούς τους.

«Συνεχίζουμε με αισιοδοξία, σεβασμό και υπευθυνότητα, αποφασισμένοι να αξιοποιήσουμε στο έπακρο αυτή τη σπουδαία διάκριση για το καλό του νησιού μας.

Σας καλούμε να παραμείνετε δίπλα μας και να συμμετάσχετε ενεργά σε αυτή τη συναρπαστική διαδρομή που ξεκινήσαμε μαζί ώστε όλοι να διαμορφώσουμε ένα λαμπρό, βιώσιμο μέλλον για τη Νίσυρο και τα ακριτικά μας νησιά», κλείνει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.