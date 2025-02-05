Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Η ζωή της Αμαλίας στην Ελλάδα - Μέρος Β'

Στην εκπομπή της Κυριακής 26 Ιανουαρίου η αφήγηση για τη βασίλισσα Αμαλία συνεχίζεται, με τον Άρη Πορτοσάλτε και την φιλόλογο Βάνα Μπούσε να αναδεικνύουν τις τελευταίες στιγμές της βασιλείας της.

Παρά τις προειδοποιήσεις, η Αμαλία επέμεινε σε μια περιοδεία στην Πελοπόννησο, αναζητώντας τη λαϊκή αποδοχή, όμως βρέθηκε αντιμέτωπη με την εξέγερση της Φρουράς στη Βόνιτσα.

Τα χρόνια της στην Ελλάδα σημαδεύτηκαν από την ατεκνία, τις πολιτικές κρίσεις και τις επιθέσεις στη μοναρχία. Όταν το βασιλικό ζεύγος εξορίστηκε, η Αμαλία δεν μπόρεσε ποτέ να ξεπεράσει την απώλεια της χώρας που αγάπησε.

Μια δυνατή προσωπικότητα, σε μια εποχή που άλλαζε, η Αμαλία, με τις ρομαντικές ιδέες της, προσπάθησε να φέρει αλλαγές, αλλά συχνά συγκρούστηκε με τις παραδόσεις και τα συμφέροντα της εποχής. Στο τέλος της ζωής της, παρέμεινε βαθιά συνδεδεμένη με την Ελλάδα, περιγράφοντας την εξορία της ως αβάσταχτη απώλεια, ενώ συζητούσε διαρκώς για τη χώρα με όσους την επισκέπτονταν στη Βαυαρία.

