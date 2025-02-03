Θεσσαλονίκη: Το γλυπτό για τα θύματα των Τεμπών, «Το δέντρο της μνήμης» στη Νέα Παραλία

Τη χωροθέτηση του γλυπτού με τίτλο «Το δέντρο της μνήμης» για τα θύματα των Τεμπών, σε χώρο πρασίνου στον «Κήπο του Απογευματινού Ήλιου» στη Νέα Παραλία ενέκρινε το δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης στην αποψινή τακτική του συνεδρίαση.

Αρχικά το γλυπτό είχε αποφασιστεί να τοποθετηθεί στο λιμάνι της πόλης, στη θέση της παλιάς αποβάθρας, ωστόσο λόγω του μεγάλου βάρους του, περίπου 5 έως 6 τόνους, εκτιμήθηκε πως θα υπήρχαν προβλήματα στατικότητας και κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του σε νέο σημείο.

Το γλυπτό είναι δωρεά του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών και θα αποτελείται από μαρμάρινο ασύμμετρο βράχο συνολικών διαστάσεων μήκους 1,80μ x πλάτους 1,80μ x ύψους 1,00μ ως βάση και επάνω σε αυτόν θα στηριχθεί ένα μεταλλικό δέντρο ύψους 4μέτρων με διάμετρο ανοίγματος κλαδιών περίπου 3,20μ.

«Ήταν μαζική δολοφονία και το γλυπτό είναι στη μνήμη όλων των θυμάτων», είπε ο Παύλος Ασλανίδης, πατέρας θύματος του δυστυχήματος των Τεμπών, που παρέστη στη σημερινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ως εκπρόσωπος του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν επίσης η εικαστικός, Μαρία Μανδάκη, που ανέφερε το έργο «χρειάζεται ορίζοντα. Εκφράζει τον ανείπωτο πόνο του έθνους, όμως ανθίζει ξανά και εκφράζει την ελπίδα για δικαιοσύνη προς μια θετική κατεύθυνση» και ο κατασκευαστής του γλυπτού, Ιωάννης Σαντεξής, που πρόσθεσε ως ιδέα να αλλάξει και το όνομα του Κήπου από «Απογευματινού Ήλιου» σε «Κήπο των Ψυχών».

Ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων του δήμου Θεσσαλονίκης, Πρόδρομος Νικηφορίδης, στη δική του τοποθέτηση πρόσθεσε πως θα γίνει η σχετική διαμόρφωση του χώρου στη Νέα Παραλία ώστε τα αποκαλυπτήρια να πραγματοποιηθούν στις 2 Μαρτίου. «Η περιοχή έχει ένα πλεονέκτημα, γιατί δεν έχει άλλα δέντρα από πίσω και το δέντρο -γλυπτό θα δεσπόζει», υπογράμμισε.

Οι εργασίες της κατασκευής του γλυπτού και της τοποθέτησής του θα εκτελεστούν με μέριμνα και δαπάνες του δωρητή. Σύμφωνα με την πρόταση του Συλλόγου, ο δήμος Αθηναίων και ο δήμος Θεσσαλονίκης, αποτελούν την αρχή και το τέλος μιας διαδρομής που ενώνει τις δυο πόλεις σε ένα κοινό δράμα. Στην Αθήνα θα τοποθετηθεί ένα γλυπτό «Το δέντρο των ψυχών» (Η αρχή) και στη Θεσσαλονίκη το έργο «Το δέντρο της μνήμης» (Το τέλος).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

