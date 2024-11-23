Το 1981, έξι χρόνια πριν από τον θάνατό του, ο Άντι Γουόρχολ αφιέρωσε την άνοιξη σε μια περιορισμένη σειρά πινάκων που του παρήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός μεγιστάνας, 34 ετών τότε, ζήτησε από τον καλλιτέχνη πίνακες εμπνευσμένους από τον Πύργο Τραμπ, ο οποίος βρισκόταν ακόμη υπό κατασκευή, για να κοσμήσει το αίθριο του πρώτου αρχιτεκτονικού του έργου, που βρισκόταν στην οδό 725 Fifth Avenue στο Μανχάταν.

«Οι ουρανοξύστες της Νέας Υόρκης αποτελούν απόδειξη της ικανότητας του Γουόρχολ να συμπυκνώνει το πνεύμα μιας εποχής που χαρακτηριζόταν από την υπερβολή», ανέφερε ο οίκος δημοπρασιών Phillips, ο οποίος πούλησε τώρα έναν από τους πίνακες έναντι 952.500 δολαρίων.

Ωστόσο, ο Τραμπ μίσησε τον συγκεκριμένο πίνακα. «Ο κ. Τραμπ ήταν πολύ ενοχλημένος που δεν ήταν χρωματικά συντονισμένος», έγραψε ο Γουόρχολ στο ημερολόγιό του στις 5 Αυγούστου 1981. Έτσι, ο Τραμπ απέρριψε και τα οκτώ έργα του Γουόρχολ και αρνήθηκε να τον πληρώσει. «Νομίζω ότι ο Τραμπ είναι κάπως τσιγκούνης, έχω αυτή την αίσθηση», έγραψε ο καλλιτέχνης.

Τέσσερις και πλέον δεκαετίες αργότερα, οι «Ουρανοξύστες της Νέας Υόρκης» έχουν επιτύχει την αναγνώριση που αρνήθηκε ο σημερινός εκλεγμένος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και αποκτήθηκαν σε δημοπρασία στη Νέα Υόρκη από ανώνυμο αγοραστή.

Το εν λόγω έργο, στο οποίο ο Γουόρχολ απεικονίζει με τον δικό του τρόπο τον εμβληματικό ουρανοξύστη, από τις κυλιόμενες σκάλες του οποίου κατέβηκε ο Τραμπ όταν ανακοίνωσε την πρώτη του υποψηφιότητα για τον Λευκό Οίκο το 2015, βρίσκεται εδώ και χρόνια στη συλλογή του γκαλερίστα και στενού φίλου του Γουόρχολ, Bruno Bischofberger, με έδρα την Ελβετία. Ήταν σε περίοπτη θέση στην έκθεση «Gems and Skyscrapers» που πραγματοποιήθηκε το 2001 στην γκαλερί του Bischofberger στη Ζυρίχη της Ελβετίας. Σήμερα, δύο από τους οκτώ πίνακες της σειράς βρίσκονται στη μόνιμη συλλογή του Μουσείου Andy Warhol στο Πίτσμπουργκ. Κανένας από αυτούς δεν είχε δημοπρατηθεί στο παρελθόν.

Ο Τραμπ και ο Γουόρχολ δεν συνέχισαν τη σχέση τους μετά την αποτυχημένη ανάθεση. Η γνωριμία είχε γίνει από τον καλλιτεχνικό διευθυντή του περιοδικού «Interview», Marc Balet, ο οποίος εργαζόταν για την επιλογή των καταστημάτων που θα άνοιγαν μέσα στο αίθριο του Trump Tower. Ωστόσο, η τότε σύζυγος του μεγιστάνα, Ιβάνα Τραμπ (ήταν παντρεμένοι από το 1977 έως το 1990), ήταν εκείνη που πρότεινε στον σύζυγό της να συναντηθεί με τον γνωστό καλλιτέχνη, για να συζητήσουν το ενδεχόμενο να ζωγραφίσει τους πίνακες που θα προορίζονταν για το εσωτερικό του κτιρίου. «Ήταν τόσο παράξενο, αυτοί οι άνθρωποι είναι τόσο πλούσιοι. Μίλησαν για την αγορά ενός κτιρίου χθες για 500 εκατ. δολάρια ή κάτι τέτοιο», έγραψε ο καλλιτέχνης στο ημερολόγιό του μετά την πρώτη τους συνάντηση. «Τίποτα δεν διευθετήθηκε, αλλά θα φτιάξω μερικούς πίνακες, ούτως ή άλλως, και θα τους τους δείξω».

Αφού ολοκληρώθηκε ο ουρανοξύστης τον Νοέμβριο του 1983 και το έργο του είχε απορριφθεί, ο Γουόρχολ συνάντησε ξανά τους Τραμπ σε ένα πάρτι στη Νέα Υόρκη που διοργανώθηκε για τον Ρόι Κον, δικηγόρο και σύμβουλο του μεγιστάνα των επιχειρήσεων. Στα ημερολόγιά του, ο Γουόρχολ περιγράφει την τεταμένη συνάντηση που είχε με την Ιβάνα, η οποία πέθανε το 2022. Χρόνια αργότερα, ο Γουόρχολ προσκλήθηκε στον Πύργο Τραμπ, αλλά έφτασε αργά για να εκνευρίσει τον Τραμπ.



