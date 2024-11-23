Μια μουσουλμάνα σχεδιάζει το χριστουγεννιάτικο γραμματόσημο

Ο φιλοτελιστής Χέλμουτ Σρετς έχει ξεκάθαρη άποψη: «Για μένα, αυτό το γραμματόσημο είναι ένα από τα πιο όμορφα χριστουγεννιάτικα γραμματόσημα που έχουν εκδώσει ποτέ τα Γερμανικά Ταχυδρομεία στην ιστορία τους», δηλώνει στην DW. Ο 76χρονος Γερμανός εξαίρει και μια άλλη πτυχή: «Με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι το μοτίβο σχεδιάστηκε από μια μουσουλμάνα καλλιτέχνιδα». Ενδιαφέρον έχει επίσης ότι ποτέ στα 55 χρόνια της ιστορίας του χριστουγεννιάτικου γραμματοσήμου αυτό δεν σχεδιάστηκε από γυναίκα.



Το εργαστήριο της Μαχμπούμπα Μακσόντι βρίσκεται στα βόρεια του Μονάχου. Το γραμματόσημο απεικονίζει ένα από τα έργα της. «Είμαι ενθουσιασμένη, αισθάνομαι μεγάλη τιμή», λέει η καλλιτέχνις στη DW. Τονίζει ότι στα έργα της «προσπαθεί πάντα να εκμαιεύσει ιδέες και να ενθαρρύνει τον θεατή να σκεφτεί, ακόμη και να ψάξει. Το ίδιο συμβαίνει και με το εν λόγω έργο, με αντικείμενο τη Γέννηση.



Η 67χρονη Αφγανή γεννήθηκε στη Χεράτ του δυτικού Αφγανιστάν και εργάστηκε εκεί ως καθηγήτρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μετά τον θάνατο της αδελφής της, η οποία διηύθυνε το μεγαλύτερο τοπικό σχολείο θηλέων, από χέρι ισλαμιστή το 1979, η Μαχμπούμπα Μακσόντι εγκατέλειψε τη χώρα μαζί με τον σύζυγο και τα παιδιά της. Μετά από καλλιτεχνικές σπουδές στη Ρωσία ζήτησε άσυλο στη Γερμανία, μιας και λόγω του εμφυλίου ήταν αδύνατη μια επιστροφή στην πατρίδα της.

Ζωγραφίζει για όλους, ανεξαρτήτως θρησκευτικών πεποιθήσεων

Στο Μόναχο, εργαστήρια γυαλιού ανακάλυψαν την τέχνη της και την ενθάρρυναν να σχεδιάσει παράθυρα εκκλησιών. Στο Τόλαϊ, στο κρατίδιο Ζάαρλαντ, βρίσκεται το παλαιότερο μοναστήρι της Γερμανίας, ένα Αβαείο Βενεδικτίνων. Οι μοναχοί είναι περήφανοι για τρία αφηρημένα παράθυρα που δημιούργησε για την ανακαινισμένη εκκλησία του μοναστηριού ο Γκέρχαρντ Ρίχτερ, ο σημαντικότερος σύγχρονος γερμανός καλλιτέχνης παγκοσμίως. Η Μαχμπούμπα Μακσόντι συνέβαλε με συνολικά 29 βιτρό στην ανακαίνιση του ναού. Τα χρώματά τους καθορίζουν το εσωτερικό του.



Επίσημος εκδότης των γιορτινών γραμματοσήμων είναι από το 1995 το ομοσπονδιακό υπουργείο Οικονομικών. Πριν από περίπου δύο χρόνια, η Προτεσταντική Εκκλησία πρότεινε στο υπουργείο το μοτίβο της Μακσόντι για το γραμματόσημο των Χριστουγέννων. Οι υπεύθυνοι του υπουργείου επικοινώνησαν με την καλλιτέχνιδα ρωτώντας την αν επιθυμεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό για το χριστουγεννιάτικο γραμματόσημο με το συγκεκριμένο βιτρό από την εκκλησία του μοναστηριού.



Η Μαχμπούμπα Μακσόντι είναι μουσουλμάνα και δηλώνει ανθρωπιστής. Όπως λέει, ζωγραφίζει για όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από θρησκευτικές πεποιθήσεις. Για εκείνη, το μόλις πέντε ετών «χριστουγεννιάτικο βιτρό» στην εκκλησία του μοναστηριού Τόλαϊ είναι μια εικόνα του «ουράνιου φωτός». Το μοτίβο αυτό έχει πλέον συμπεριληφθεί στην ειδική έκδοση του γραμματοσήμου.

Πηγή έμπνευσης για νέους καλλιτέχνες

Τα τελευταία δέκα χρόνια η κυκλοφορία της ειδικής έκδοσης για τα Χριστούγεννα αριθμεί από δύο έως τέσσερα εκατομμύρια γραμματόσημα. «Θα ήταν υπέροχο αν αυτό το γραμματόσημο κάνει τους ανθρώπους να ασχοληθούν ξανά με αυτό το ουράνιο φως», λέει η γερμανο-αφγανή καλλιτέχνις. «Ίσως να ταξιδέψουν στο Τόλαϊ για να ζήσουν από κοντά ολόκληρο τον κύκλο του έργου, να δουν τα βιτρό σε όλο τους το μεγαλείο και να επηρεαστούν».



Η Μαχμπούμπα Μακσόντι πιστεύει ότι η αποδοχή του έργου της στη δεύτερή της πατρίδα θα μπορούσε να λειτουργήσει και ως κίνητρο για νέους καλλιτέχνες που έρχονται στη Γερμανία ακόμα και από περιοχές διενέξεων. «Η τέχνη είναι το μέσο και ο τρόπος έκφρασής μου, γι' αυτό δεν παραιτήθηκα ποτέ», λέει στην DW: «Το να εμπεριέχεις διάφορους πολιτισμούς και να είσαι ανοιχτός σε αυτούς αποτελεί μοναδικό εμπλουτισμό».



Επιμέλεια: Στέφανος Γεωργακόπουλος

