Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Οι Ηνωμένες Πολιτείες στον 19ο αιώνα – Μέρος Γ’

Μια χώρα γεμάτη αντιφάσεις: οι ιδέες της ελευθερίας και των ατομικών δικαιωμάτων συνυπάρχουν με τη δουλεία, τη βία και τον διχασμό ανάμεσα στον Βορρά και τον Νότο.

Πώς γεννιούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες; Ποιοι είναι οι «πατέρες» της αμερικανικής δημοκρατίας; Τί οδηγεί τελικά στον Αμερικανικό Εμφύλιο Πόλεμο;

Ο Θάνος Βερέμης, ομότιμος καθηγητής Πολιτικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, συζητά με τον Άρη Πορτοσάλτε για τη γέννηση της Αμερικής και τις αντιφάσεις που διαμορφώνουν μέχρι σήμερα την αμερικανική ταυτότητα. Παρακάτω μπορείτε να ακούσετε αναλυτικά την εκπομπή

