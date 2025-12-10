Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Οι Έλληνες καραβοκύρηδες στα λιμάνια της Μεσογείου

Πώς βρέθηκαν οι Έλληνες "Greci" στα αρχεία εμπορευμάτων της Μάλτας; Πώς μικρά ιστιοφόρα από την Κάσο, την Ύδρα και τη Χίο έφτασαν στο Λιβόρνο, στη Γένοβα, και στο Άμστερνταμ; Και πώς από αυτά ξεκινά η νεότερη ιστορία της ελληνικής ναυτιλίας;

Στην εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε, η Τζελίνα Χαρλαύτη, καθηγήτρια Ναυτιλιακής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, μας ταξιδεύει στις ρίζες της ελληνικής θαλασσινής παρουσίας.

Παρακάτω μπορείτε να ακούσετε αναλυτικά την εκπομπή

