Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: H Βασιλεία στον 19ο αιώνα

Ο Άρης Πορτοσάλτε, στην εκπομπή της Κυριακής 22 Δεκεμβρίου με καλεσμένους τον ιστορικό Κώστα Σταματόπουλο και τον καθηγητής Ιστορίας στο ΕΚΠΑ, Ευάνθη Χατζηβασιλείου, αφηγείται την ιστορία της βασιλείας στην Ελλάδα.

Από την άφιξη του Όθωνα ως πρώτου βασιλιά μέχρι την έξωσή του, εξετάζονται οι προκλήσεις της εποχής: η προσπάθεια ενοποίησης ενός διχασμένου έθνους, η απουσία αριστοκρατίας και οι αντιφάσεις ανάμεσα στα φιλελεύθερα ιδανικά της Επανάστασης και την υπερσυντηρητική Ευρώπη.

Μια περιεκτική ανασκόπηση των κοινωνικών και πολιτικών εξελίξεων που καθόρισαν τα πρώτα βήματα του ελληνικού κράτους.

