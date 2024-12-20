Ο θρυλικός Ρόμπι Γουίλιαμς, επιστρέφει στην Ελλάδα για μία μοναδική συναυλία στο Καλλιμάρμαρο, δύο χρόνια μετά τη συναυλία του στο Terra Vibe, τον Οκτώβριο του 2025, στο πλαίσιο του EJEKT.
Ειδικότερα, η Αθήνα θα αποτελέσει μία από τις στάσεις στην παγκόσμια περιοδεία του με όνομα “Live 2025 Tour” για μια και μοναδική συναυλία που αναμένεται να γράψει ξανά ιστορία.
Συγκεκριμένα, ο ίδιος θα εμφανιστεί την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025 στο μνημείο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, το Παναθηναϊκό Στάδιο.
