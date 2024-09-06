Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Η αφύπνιση του ελληνισμού – Μέρος Δ’

Πώς η δυτική διανόηση και ο απόηχος της γαλλικής επανάστασης ρίχνουν τον σπόρο για τον ξεσηκωμό των Ελλήνων. Ο Αδαμάντιος Κοραής, οι Έλληνες ηγεμόνες της Μολδοβλαχίας και οι Φαναριώτες... Η Αφύπνιση των Ελλήνων για την ελευθερία τους ξεκινά.

Στην εκπομπή της Κυριακής 18 Αυγούστου ο Άρης Πορτοσάλτε με τον καλεσμένο κ. Τούντορ Ντίνου, καθηγητή στην έδρα Νεοελληνικών σπουδών στο πανεπιστημίου του Βουκουρεστιού, συζητούν για την ιστορία της Μολδοβλαχίας και για το σκέλος της ελληνικής επανάστασης του 1821 που συντελείται στη Μολδαβία και την Βλαχία. Ξεκινούν την συζήτηση τους για το Ισμαήλιο, μια πόλη της Μολδαβίας ακριβώς πάνω στο ποταμό Δούναβη.

Το 1821 μετά την απόσπαση της Ανατολικής Μολδαβίας από τους Ρώσους, το Ισμαήλιο βρισκόταν ήδη σε ρωσικό έδαφος αλλά σε απόσταση αναπνοής από την ηγεμονία της Μολδαβίας οπότε θεωρήθηκε από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη ως ιδανικός τόπος για την διεξαγωγή της σύσκεψης της Φιλικής Εταιρείας.

Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης ήταν υιός και εγγονός ηγεμόνων της Βλαχίας και της Μολδαβίας. Συγκεκριμένα ο παππούς του Αλέξανδρος Υψηλάντης ήταν ίσως, σύμφωνα με τους ιστορικούς, ο καλύτερος Φαναριώτης ηγεμόνας της Βλαχίας ενώ ο πατέρας του Κωνσταντίνος Υψηλάντης είχε μια άτυχη ηγεμονία από το 1802 έως το 1806 στη Βλαχία λόγω και του μεγαλύτερου σεισμού στην ιστορία της Βλαχίας και της Ρουμανίας γενικά, κάτι που τον ώθησε να περάσει με το μέρος των Ρώσων και να βρει καταφύγιο στη Ρωσία.

Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, μετά την φυγή του πατέρα του στη Ρωσία, ανδρώθηκε σαν Ρώσος αριστοκράτης ήξερε πολύ καλά ελληνικά αλλά δεν γνώριζε τους τρόπους και τη νοοτροπία των Ελλήνων. Σταδιοδρόμησε στο ρωσικό στρατό ενώ διέπρεψε στη μάχη της Δρέσδης, στους Ναπολεόντειους πολέμους και μετά από ένα ατύχημα που είχε αποσύρθηκε και έγινε ένας από τους πολλούς υπασπιστές του Τσάρου ζώντας ζωή χαρισάμενη στην Αγία Πετρούπολη.

Όταν όμως του ζητήθηκε να αναλάβει την ηγεσία της Φιλικής Εταιρείας, αποφάσισε να θυσιάσει τα πάντα για την απελευθέρωση της πατρίδας, παρόλο που ήξερε ότι δεν είχε καμία υποστήριξη εκ μέρους του Τσάρου.

Παρακάτω μπορείτε να ακούσετε αναλυτικά την εκπομπή

Χορηγός ΔΕΗ

Για να βρείτε όλο το αρχείο των εκπομπών πατήστε εδώ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.