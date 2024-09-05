Μια καταπληκτική συναυλία που για άλλη μια φορά το Όλοι Μαζί Μπορούμε και ο ΣΚΑΪ διοργάνωσαν στο Καλλιμάρμαρο με τεράστια επιτυχία. Μια συναυλία με πολλές στιγμές που θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη όσων βρέθηκαν εκεί και ήταν πάρα πολλοί. Κατάμεστο το στάδιο με τον κόσμο να αποθεώνει τον μεγάλο Έλληνα στιχουργό, Λευτέρη Παπαδόπουλο και όλους τους καλλιτέχνες, τα τεράστια ονόματα που συμμετείχαν στη μοναδική αυτή βραδιά.

Αλλά αν πρέπει να διαλέξουμε μόνο μια στιγμή αυτή θα ήταν σίγουρα η επανεμφάνιση της Χαρούλας Αλεξίου επί σκηνής live τέσσερα χρόνια μετά την ανακοίνωσή της οτι αποσύρεται από το τραγούδι λόγω προβλημάτων που αντιμετώπιζε με τη φωνή της.

Ήταν Ιούνιος του 2020 όταν μιλώντας στην εκπομπή τότε, του δημοσιογράφου Φώτη Απέργη «Η κατάλληλη ώρα» είχε κάνει την ανακοίνωση αυτή λέγοντας:

«Έχω απομακρυνθεί από το τραγούδι τελείως. Δεν μπορώ να τραγουδήσω, όπως τραγουδούσα παλιά. Και δεν καταδέχομαι να συνεχίσω και να το κάνω αυτό, αν δε μπορώ να το κάνω καλά. Θα με ακούσετε σε λίγο καιρό σε ένα τραγούδι με τη Γιασμίν Λεβί, ένα ντουέτο που κάναμε μαζί που έχω γράψει τους στίχους στα ελληνικά εγώ και εκείνη τη μουσική και τους στίχους στα ισπανικά. Το ηχογράφησα πέρσι το καλοκαίρι. Είναι μια μπαλάντα που μπορούσα να την πω, αλλά δεν πάει η φωνή μου πια, δεν με ακούει η φωνή μου και είπα πως είναι καλύτερα να σταματήσω. Δεν είναι σωστό..».

Από τότε μέχρι και χθες το βράδυ η Χαρούλα Αλεξίου δεν έχει ξανατραγουδήσει live. Αλλά το χθεσινό βράδυ είχε κάτι μαγικό και όταν ο Λευτέρης Παπαδόπουλος της το ζήτησε η Χαρούλα δεν αρνήθηκε. Ανέβηκε στη σκηνή που εκείνη την ώρα πάνω της βρισκόταν ο Μίλτος Πασχαλίδης που πήγε διακριτικά πιο πίσω και παίρνοντας το μικρόφωνο είπε:

«Λευτέρη, ξέρεις οτι έχω κλείσει τις κουρτίνες μου εδώ και πολύ καιρό. Σήμερα όμως θα ανοίξω αυτή την κουρτίνα για να μπει το φως σου μέσα και ότι μπορεί να κάνει αυτή η φωνή θα το κάνει. Γιατί πάντα σε φώναζαν αρχηγό και στον αρχηγό μπροστά δεν μπορείς να πεις όχι...».

Και στη συνέχεια ξεκίνησε να τραγουδάει το κομμάτι «Ο αρχηγός» γνωρίζοντας την απόλυτη αποθέωση από τον κόσμο που της έδειχνε με κάθε τρόπο την αγάπη του.

