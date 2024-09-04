Κοσμοσυρροή στη συναυλία του «Ολοι μαζί Μπορούμε» για τον Λευτέρη Παπαδόπουλο

Αθρόα ήταν για μια ακόμη φορά η συμμετοχή του κοινού στη μεγάλη συναυλία του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ, που φέτος ήταν αφιερωμένη στον μεγάλο στιχουργό Λευτέρη Παπαδόπουλο.

Τη συναυλία παρακολουθούν περισσότεροι από 35 χιλιάδες θεατές σε ένα κατάμεστο Καλλιμάρμαρο.

Οι πόρτες άνοιξαν στις 7 το απόγευμα και η συναυλία ξεκίνησε στις 9 το βράδυ με εμβληματικές μελωδίες να ερμηνεύονται μοναδικά από 16 αγαπημένους καλλιτέχνες.

Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος έγραψε κι εμείς τραγουδήσαμε, και τραγουδάμε τις συνεργασίες του με τους μεγάλους συνθέτες.

Περιέγραψε τις ζωές μας και γι αυτό αγαπήθηκε και αγαπιέται διαχρονικά. Στην πραγματικότητα δε χρειάζεται καμιά εισαγωγή, καμιά περιγραφή, κανένα βιογραφικό και κανένα δελτίο τύπου. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος είναι ο Πρόεδρος, είναι ο άνθρωπος που έβαλε σε στίχους ολόκληρη τη ζωή μας.

Καμιά συναυλία δε χωράει το έργο του γιατί ό,τι και να σταχυολογήσεις από αυτό, όποιες από τις μεγάλες επιτυχίες ή ακόμα και από τα κρυφά και ξεχωριστά και να επιλέξεις, αναγκαστικά θα μείνουν τραγούδια εκτός, αλλά στην ουσία ο στόχος είναι ένας. Να τραγουδήσουμε. Όλοι μαζί με τους σπουδαίους ερμηνευτές που θα τιμήσουν με την παρουσία τους τον δικό τους Λευτέρη Παπαδόπουλο ο καθένας.

Γέμισε το ελληνικό τραγούδι με εικόνες και αισθήματα μιας Ελλάδας στα εύκολα της και στα δύσκολά της, αλλά πάντα και πάνω απ’ όλα στα πιο ανθρωπινά της. Από το παιχνίδι στις γειτονιές γύρω από την Πλατεία Βικτωρίας και την οδό Αριστοτέλους, από την Καισαριανή και το Χελιδόνι και τη Χούντα και τη Μεταπολίτευση, μέχρι τις δεκαετίες του ’80 και του ’90 αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο στιχουργικό κεφάλαιο στο Ελληνικό τραγούδι.

Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του Περιβάλλοντος.

