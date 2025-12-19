Η συναρπαστική ιστορία των Ελλήνων καραβοκύρηδων. Πώς πλοία, δίκτυα εμπόρων και η ελληνική Διασπορά διαμόρφωσαν τη νεότερη ναυτιλιακή παρουσία των Ελλήνων.

Από τα νησιά του Αιγαίου προς την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα, από την Οδησσό και το Ταγκανρόγκ έως τη Μασσαλία, το Λονδίνο και την Αλεξάνδρεια, οι Έλληνες δημιουργούν εμπορικούς κόμβους, χτίζουν συνεργασίες και αποκτούν ρόλο στο διεθνές εμπόριο.

Η δράση τους στα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ο ρόλος των πυρπολικών στην Επανάσταση του ’21, η οικονομική ισχύς της Διασποράς και η μετάβαση από τον καραβοκύρη στο οργανωμένο ναυτιλιακό επιχειρείν.

Μερικά από τα θέματα που αναλύει η κ. Τζελίνα Χαρλαύτη, καθηγήτρια Ναυτιλιακής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης στην εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε.

