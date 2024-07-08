Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του Θόδωρου Τεκνετσίδη, ενός άξιου ηθοποιού που, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του, υπηρέτησε με ήθος και συνέπεια το θέατρο, συνεργάστηκε με αξιόλογους σκηνοθέτες και διένυσε μια μακρά καλλιτεχνική πορεία ερμηνεύοντας ρόλους αρχαίου δράματος, κλασικού και σύγχρονου ρεπερτορίου.

Ο Θόδωρος Τεκνετσίδης σπούδασε στη Δραματική Σχολή της Ρούλας Πατεράκη. Συνεργάστηκε με την Πειραματική Σκηνή της Τέχνης στις παραστάσεις: «Η Βεγγέρα» του Ηλία Καπετανάκη, «Η Τραπεζαρία» του Γκέρνυ, ο «Καλός Άνθρωπος του Σετσουάν» του Μπέρτολτ Μπρεχτ, η «Τριλογία του Παραθερισμού» του Κάρλο Γκολντόνι, οι «Εσωτερικές Ειδήσεις» του Μάριου Ποντίκα καθώς και με το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Βέροιας σε μια σειρά παραστάσεων ενώ στη συνέχεια συνεργάστηκε με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος από το 1975 έως και το 2007.

Στον κινηματογράφο συμμετείχε στις ταινίες: «Όλα είναι δρόμος» του Παντελή Βούλγαρη, «Καραβάν Σαράι» του Τάσου Ψαρρά, «Μια αιωνιότητα και Μία μέρα», «Τριλογία: Το Λιβάδι που Δακρύζει» του Θόδωρου Αγγελόπουλου, «Χώμα και νερό» του Παναγιώτη Καρκανεβάτου.

Στην Τηλεόραση συμμετείχε στις σειρές «Εν Ιορδάνη» σε σκηνοθεσία Πηγής Δημητρακοπούλου και «Καραβάν Σαράι» του Τάσου Ψαρρά.

Το ΚΘΒΕ εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του.

