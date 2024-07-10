Το παράσημο του Ανώτερου Ταξιάρχη του Τάγματος της Τιμής στον συνθέτη Σταύρο Ξαρχάκο απένειμε σήμερα σε ειδική τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

«Με μεγάλη χαρά και συγκίνηση σας απονέμω σήμερα, κύριε Ξαρχάκο, το παράσημο του Ανώτερου Ταξιάρχη του Τάγματος της Τιμής, ως ύψιστη αναγνώριση στο πλούσιο και πολυσχιδές έργο σας. Ένα έργο που σφράγισε την ελληνική μουσική αντλώντας από το ανεξάντλητο κοίτασμα της παράδοσής μας, από το λαϊκό και το ρεμπέτικο τραγούδι, τους ύμνους της εκκλησίας, τις οπερέτες και τις καντάδες, αλλά και από τη δυτική συμφωνική μουσική και την όπερα»



Η κ. Σακελλαροπούλου, αναφέρθηκε στις σπουδές του «κοντά στη Νάντια Μπουλανζέ στο Παρίσι και αργότερα στη σχολή Τζούλιαρντ της Νέας Υόρκης, η γόνιμη συνεργασία σας με τον Λέοναρντ Μπερνστάιν, σας προίκισαν με γνώση και έμπνευση, τις οποίες μεταγγίσατε σε κάθε τομέα της δραστηριότητάς σας. Ακάματος και ανήσυχος δημιουργός, ανοιχτήκατε σε όλα τα είδη και τα υπηρετήσατε υπό όλες τις ιδιότητες∙ ως συνθέτης, μαέστρος, καθοδηγητής μικρών ή μεγάλων μουσικών σχημάτων, υποστηρικτής των νέων δυνάμεων του ελληνικού τραγουδιού, πάντα παρών, σε μια δυναμική και ουσιαστική σχέση βαθιάς επικοινωνίας με το κοινό».

Συνεχίζοντας η Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε ότι τα τραγούδια του μεγάλου δημιουργού «βρίσκονται στα χείλη κάθε Έλληνα. Για να αναφέρω μόνο δύο έργα-σταθμούς στη μακρά σταδιοδρομία σας, συνεγείρατε το δημοκρατικό αίσθημα του λαού μας με τη μουσική σας για το “Μεγάλο μας τσίρκο”, τη θρυλική παράσταση των Καρέζη-Καζάκου σε κείμενο του Ιάκωβου Καμπανέλλη μεσούσης της δικτατορίας, με τραγούδια που έγιναν σύμβολο του αγώνα κατά της χούντας, και επανεπεξεργαστήκατε μουσικά το ρεμπέτικο τραγούδι αποδίδοντας εκπληκτικά το ήθος του στη μουσική σας για την ταινία “Ρεμπέτικο” του Κώστα Φέρρη. Ταυτόχρονα όμως, ως ενεργός πολίτης, προσφέρατε από δημόσιες θέσεις, διατηρώντας πάντοτε την ανεξαρτησία της σκέψης σας και την αυτονομία των επιλογών σας. Με το παράσημο αυτό, η Πολιτεία τιμά μια προσωπικότητα που σφράγισε με την παρουσία της πολλές δεκαετίες ελληνικής μουσικής, αφήνοντας ανεξίτηλο ίχνος στον χώρο της καλλιτεχνικής δημιουργίας».

Πηγή: skai.gr

