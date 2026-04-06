Φιλαρμονική Εταιρεία Κερκύρας- Ποια η ιστορία της;

Του Νικόλα Μπάρδη

Η Φιλαρμονική Εταιρεία Κερκύρας, γνωστή και ως «Παλαιά Φιλαρμονική», είναι ένας μουσικός και εκπαιδευτικός οργανισμός που εδρεύει στην πόλη της Κέρκυρας. Ιδρύθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 1840 με αρχικό σκοπό να αποτελέσει την πρώτη ελληνική μουσική ακαδημία που θα ‘ναι οργανωμένη σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Αφορμή για την ίδρυσή της στάθηκε η απαγόρευση από τη Βρετανική διοίκηση του νησιού της συμμετοχής της μπάντας του Αγγλικού στρατού στις ορθόδοξες θρησκευτικές εκδηλώσεις, και συγκεκριμένα στη λιτανεία του ιερού σκηνώματος του Αγίου Σπυρίδωνα, προστάτη του νησιού, λόγω του θανάτου του βασιλιά του Ηνωμένου Βασιλείου Γουλιέλμου του Δ', το 1837.

Η νέα φιλαρμονική ήταν γνωστή στο νησί από τους ξένους και ως “La Banda Grecca”. Πρώτος Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Φιλαρμονικής διετέλεσε ο συνθέτης Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος, ο οποίος διατήρησε αυτό το αξίωμα μέχρι τον θάνατό του, το 1872.

Η Φιλαρμονική διέθετε ένα πλήρως οργανωμένο πρόγραμμα διδασκαλίας τόσο στη θεωρία, όσο και στην πράξη της μουσικής. Οι μαθητές του νησιού, που για πρώτη φορά στη σύγχρονη ελληνική ιστορία μπόρεσαν να μάθουν μουσική ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξης, είχαν την ευκαιρία να διδαχθούν από επαγγελματίες μουσικούς και δασκάλους βασική μουσική θεωρία, αρμονία, αντίστιξη, μορφολογία, ενορχήστρωση και σύνθεση. Η Φιλαρμονική διαθέτει ακόμη τμήματα χορωδίας, θρησκευτικής χορωδίας, εγχόρδων, πιάνου, τμήμα νεανικής μπάντας, τμήμα ορχήστρας πνευστών, κουαρτέτο χάλκινων πνευστών, τμήμα μουσικής δωματίου, τμήμα ορχήστρας τζαζ, τμήμα φωνητικής και τμήμα επιδείξεων.

Το πιο δημοφιλές, πάντως, από τα μουσικά σχήματά της είναι η μπάντα, η οποία για πρώτη φορά εμφανίστηκε τον Αύγουστο του 1841. Πρόκειται για την μπάντα που απέδωσε για πρώτη φορά τον Ελληνικό Εθνικό Ύμνο το 1864, σε σύνθεση του διευθυντή της Νικόλαου Μάντζαρου, αλλά και τον Ολυμπιακό Ύμνο το 1896. Η Φιλαρμονική στεγαζόταν αρχικά σε κτίριο στην Πίνια, το παλιό εμπορικό κέντρο της πόλης της Κέρκυρας, ενώ από το 1900 και έκτοτε στεγάζεται σε κτίριο που αρχικά άνηκε στην οικογένεια Θεοτόκη. Εκεί λειτουργεί σήμερα και το Μουσείο της Φιλαρμονικής. Η Φιλαρμονική Εταιρεία Κερκύρας μαζί με την Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών και την Αναγνωστική Εταιρεία Κέρκυρας κατέχει και το Μουσείο Καποδίστρια, έπειτα από δωρεά της Μαρίας Δεσύλλας-Καποδίστρια.

Κορυφαία στιγμή σε ετήσια βάση για όλες τις φιλαρμονικές του νησιού, εκτός από τη γιορτή του πολιούχου Αγίου Σπυρίδωνα, είναι οι εορτασμοί της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα. Οι μπάντες της Κέρκυρας βγαίνουν στα γραφικά καντούνια και ντύνουν μελωδικά την μεγαλύτερη γιορτή της ορθοδοξίας, ενώ πλήθος κόσμου συρρέει εκεί, για να δει από κοντά αυτές τις ξεχωριστές εκδηλώσεις. Αυτό που μπορεί να διακρίνει κάποιος πέρα από την πειθαρχία, την αφοσίωση και την αγάπη για την μουσική, είναι οι διαφορετικές ηλικιακές ομάδες που απαρτίζουν την εκάστοτε φιλαρμονική, καθώς μέσα σε μία ομάδα μουσικών μπορούμε να δούμε να συνυπάρχουν και να παίζουν τρεις και τέσσερις γενιές μαζί! Το νησί της Κέρκυρας έχει πλούσια μουσική παράδοση, και οι νεότεροι μαθαίνουν από τους μεγαλύτερους τις μελωδίες και τους ήχους της ίδιας της ζωής, που αναδεικνύουν το παρελθόν, διαμορφώνουν το μέλλον και βρίσκουν κάθε φορά τρόπο να «τρυπώσουν» στα σπίτια και τις ψυχές όλων των Κερκυραίων.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.