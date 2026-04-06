«Εκείνος και Εκείνος»: Μια παράσταση που σε κάνει να γελάς… και λίγο μετά να σκέφτεσαι

Η παράσταση «Εκείνος και Εκείνος», βασισμένη στο εμβληματικό έργο του Κώστα Μουρσελά, ολοκληρήρωσε χθες τον επιτυχημένο κύκλο της στην Αθήνα, έπειτα από μια σεζόν με θερμή ανταπόκριση από το κοινό στο Θέατρο Αργώ.

Επόμενος σταθμός, η Θεσσαλονίκη, όπου θα παρουσιαστεί στο Κινηματοθέατρο ΚΟΛΟΣΣΑΙΟΝ για δύο τριήμερα, στις 8, 9, 10 και 15, 16, 17 Μαΐου.

Μέσα από τις περιπλανήσεις των δύο μποέμ ηρώων, του Σόλωνα και του Λουκά, ξεδιπλώνεται με χιούμορ και ευαισθησία η ανάγκη για ελευθερία, η αμφισβήτηση των κοινωνικών κανόνων και η βαθιά ανθρώπινη αγωνία απέναντι σε έναν «κανονικό» κόσμο.

Με μια λιτή, κομψή και ευφυή σκηνοθετική ματιά, ο Αλέξανδρος Ρήγας αναδεικνύει τη διαχρονικότητα του έργου, εστιάζοντας τόσο στη σατιρική δύναμη του κειμένου όσο και στις απολαυστικά φυσικές ερμηνείες των πρωταγωνιστών. Τα υπόλοιπα σκηνικά στοιχεία λειτουργούν υποστηρικτικά, αφήνοντας χώρο στους ηθοποιούς και τον λόγο να πρωταγωνιστήσουν.

Πρόκειται για μια παράσταση που συνδυάζει το γέλιο με τον στοχασμό, χαρίζοντας στο κοινό ευφυείς κωμικές στιγμές και μια γλυκιά, σχεδόν ανεπαίσθητη, συγκίνηση. Οι ηθοποιοί μίλησαν στο Skai.gr για την παράσταση, για το θέατρο γενικά, ενώ δεν έλλειψαν και απαντήσεις σε πιο προσωπικό και εξομολογητικό ύφος.



Πηγή: skai.gr

