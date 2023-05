Ο Αμερικανός σκηνοθέτης Ντάμιεν Σαζέλ θα είναι ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής της Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας

Μόλις 38 ετών, ο Ντάμιεν Σαζέλ, η ταινία του οποίου "Babylon" (2022) έλαβε τρεις υποψηφιότητες στα περσινά Όσκαρ, είναι παλιός γνώριμος του φεστιβάλ, το οποίο άνοιξε το 2016 με το "La La Land" και το 2018 με το "First Man" ("Ο πρώτος άνθρωπος").

Ο Αμερικανός σκηνοθέτης Ντάμιεν Σαζέλ θα είναι ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του 80ού Φεστιβάλ Κινηματογράφου (Μόστρα) της Βενετίας, που θα απονείμει τον Χρυσό Λέοντα σε μία από τις ταινίες που θα διαγωνιστούν στο Λίντο από τις 30 Αυγούστου μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα το φεστιβάλ.

«Για δέκα ημέρες, κάθε χρόνο αυτή η πόλη της τέχνης του Τιντορέτο, του Τιτσιάνο και του Βερονέζε μεταμορφώνεται σε πόλη του σινεμά και αισθάνομαι μεγάλη τιμή για την πρόκληση να προεδρεύσω της επιτροπής αυτή τη χρονιά», ανέφερε σε ανακοίνωση ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης του "La La Land".

Μόλις 38 ετών, ο Ντάμιεν Σαζέλ, η ταινία του οποίου "Babylon" (2022) έλαβε τρεις υποψηφιότητες στα περσινά Όσκαρ, είναι παλιός γνώριμος του φεστιβάλ, το οποίο άνοιξε το 2016 με το "La La Land" και το 2018 με το "First Man" ("Ο πρώτος άνθρωπος").

Από την πλευρά της, η Γαλλίδα κινηματογραφίστρια Αλίς Ντιόπ, 44 ετών, θα είναι πρόεδρος της κριτικής επιτροπής για την καλύτερη πρώτη ταινία, που θα απονείμει τον Λέοντα του Μέλλοντος, τον οποίο είχε κερδίσει η ίδια το 2022 μαζί με τον Αργυρό Λέοντα για την πρώτη της ταινία μυθοπλασίας μεγάλου μήκους "Saint-Omer".

«Είναι μεγάλη τιμή και χαρά», δήλωσε η Αλίς Ντιόπ, χαιρετίζοντας «ένα φεστιβάλ που με υποδέχθηκε και μου έδωσε τόσα πέρυσι».

Η ταινία της, που έλαβε επίσης βραβείο Σεζάρ καλύτερης πρώτης ταινίας και το βραβείο Jean Vigo, ήταν επίσης υποψήφια της Γαλλίας στα Όσκαρ.

Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του παράλληλου τμήματος Orizzonti ("Ορίζοντες" ) θα είναι ο Ιταλός Τζόνας Καρπινιάνο, 39 ετών, δημιουργός του "Mediterranea" (2015), που παρουσιάστηκε στην Εβδομάδα της Κριτικής στις Κάννες, και του "A Ciambra" (2017).

Πέρυσι, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας είχε στρέψει τα φώτα των προβολέων στο πρόβλημα των οπιοειδών βραβεύοντας ένα ντοκιμαντέρ για τη φωτογράφο Ναν Γκόλντιν και τον αγώνα της εναντίον αυτού του υγειονομικού σκανδάλου που έχει προκαλέσει εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους στις Ηνωμένες Πολιτείες ("All The Beauty And The Bloodshed").

Η κριτική επιτροπή με πρόεδρο την ηθοποιό Τζούλιαν Μουρ είχε δώσει τον Χρυσό Λέοντα στην 58χρονη σκηνοθέτρια Λόρα Πόιτρας, τιμώντας για τρίτη φορά γυναίκα σκηνοθέτρια, μετά τη Γαλλίδα Οντρέ Ντίγουαν το 2021 ("Το γεγονός") και την Κινεζοαμερικανίδα Κλόι Ζάο ("Nomadland") το 2020.

