Ερημώνουν, τα Γρεβενά

Του Νικόλα Μπάρδη

Το Όπου Υπάρχει Ελλάδα στον ΣΚΑΪ, ταξίδεψε για δεύτερη φορά στα Γρεβενά και ανάδειξε ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο Νομός. Το δημογραφικό πρόβλημα χρόνο με τον χρόνο μεγαλώνει, και ολόκληρα χωριά «σβήνουν» από τον χάρτη. Από την προηγούμενη πληθυσμιακή καταγραφή ο Νομός Γρεβενών σημείωσε πτώση της τάξεως του 17%, ενώ την τελευταία δεκαετία σημειώθηκαν 5.256 θάνατοι και μόλις 437 γεννήσεις.

Όπως λένε χαρακτηριστικά οι κάτοικοι της περιοχής, ο Νομός Γρεβενών είναι ένας Νομός γερόντων!

Και η αλήθεια είναι πως η εικόνα μιλάει από μόνη της… Τα χωριά γύρω από την πόλη των Γρεβενών είναι σχεδόν έρημα και αριθμούν πολύ λίγους μόνιμους κατοίκους, ενώ οι περισσότεροι πιστεύουν πως τα επόμενα χρόνια και η πόλη των Γρεβενών θα είναι απλώς ένα μεγάλο χωριό. Γιατί όμως φεύγουν οι ντόπιοι και δεν επιστρέφουν ξανά; Ο λόγος φυσικά είναι η έλλειψη θέσεων εργασίας. Παρότι η ζωή εκεί είναι πολύ καλύτερη από αυτή στις μεγάλες πόλεις, οι ανύπαρκτες ευκαιρίες στον εργασιακό τομέα ρίχνουν ταφόπλακα στην ανάπτυξη.

Οι περισσότεροι κάτοικοι των Γρεβενών ασχολούνται ως επί το πλείστον με τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την υλοτομία, ενώ δεν υπάρχουν διέξοδοι για άλλα επαγγέλματα, με αποτέλεσμα οι νέοι να φεύγουν, κυνηγώντας μία καλύτερη τύχη σε μεγάλα αστικά κέντρα, όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και τα Γιάννενα, αλλά και στο εξωτερικό. Επιστρέφουν στα Γρεβενά μόνο για διακοπές, και η εικόνα που αντικρίζουν εκεί κάθε χρόνο είναι όλο και πιο απογοητευτική.

Στον Νομό Γρεβενών συναντούμε σήμερα μόνο 27 πολύτεκνες οικογένειες, οι οποίες έρχονται αντιμέτωπες με πολλές δυσκολίες, κυρίως οικονομικής φύσεως. Η στήριξη από το κράτος είναι σχεδόν ανύπαρκτη, ενώ το κόστος ζωής ακόμη κι εκεί, που είναι επαρχία, είναι αρκετά μεγάλο. Αυτός είναι και ένας ανασταλτικός παράγοντας για τα νέα ζευγάρια να κάνουν παιδιά. Έτσι, τα σχολεία κλείνουν, τα μαγαζιά βάζουν λουκέτο και στα καφενεία θα δείτε μόνο ηλικιωμένους, που κατεβαίνουν να πάρουν τη σύνταξη και να πιουν το καφεδάκι τους.

Η περίπτωση των Γρεβενών δεν πρέπει να αποσιωπηθεί, αλλά θα πρέπει να μπει στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων, και η πολιτεία οφείλει άμεσα να δώσει κίνητρα στους νέους για να παραμείνουν στην περιοχή, να δημιουργήσει καινούριες επαγγελματικές ευκαιρίες, αλλά και να γίνουν τονωτικές ενέσεις στην τοπική αγορά. Η ελληνική επαρχία αιμορραγεί, κι αυτό δεν πρέπει να το αγνοήσουμε. Εκτός από τα Γρεβενά, κι άλλοι Νομοί της χώρας μας βλέπουν τον πληθυσμό τους να μειώνεται κατακόρυφα, γεγονός που κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και προοικονομεί ένα όχι και τόσο ευοίωνο μέλλον.



Πηγή: skai.gr

