Γρεβενά: Επίσκεψη στο Περιβόλι

Του Νικόλα Μπάρδη

Το Περιβόλι είναι ένα μικρό, ορεινό χωριό του Νομού Γρεβενών, που ξεχωρίζει για την πλούσια ιστορία του και το παρθένο φυσικό περιβάλλον. Βρίσκεται σκαρφαλωμένο στις πλαγιές της Βόρειας Πίνδου σε υψόμετρο περίπου 1.300 μέτρων, και απέχει 45 χιλιόμετρα από την πόλη των Γρεβενών.

Χρόνο με τον χρόνο ο αριθμός των κατοίκων του χωριού μειώνεται, φτάνοντας σήμερα να μετρά μόλις 21 μόνιμους κάτοικους. Τα καλοκαίρια, όμως, η περιοχή γεμίζει με κόσμο και το χωριό ξαναζωντανεύει.

Πρόκειται για ένα από τα πιο ξακουστά βλαχοχώρια των Γρεβενών και όσοι κατάγονται από εκεί είναι πολύ υπερήφανοι. Τηρούν πιστά τα ήθη και τα έθιμα της ιδιαίτερης πατρίδας τους, φορούν με καμάρι την παραδοσιακή φορεσιά στις διάφορες εκδηλώσεις και μιλούν τα βλάχικα, μια γλώσσα που τείνει να σβήσει στο πέρας του χρόνου.

Οι απόδημοι κάτοικοι του χωριού είναι οργανωμένοι σε πολιτιστικούς συλλόγους και με κάθε ευκαιρία επιστρέφουν εκεί, για να μην αποκοπούν από τις ρίζες τους.

Η φιλοξενία είναι στο DNA τους, γι’ αυτό και υποδέχτηκαν την δημοσιογραφική ομάδα του Όπου Υπάρχει Ελλάδα στον ΣΚΑΪ με τραγούδια, χορούς και πολλά παραδοσιακά φαγητά της περιοχής τους.

Φυσικά, οι πίτες είχαν την τιμητική τους, όπως η μπλατσάρα και η γαλατόπιτα. Όλο το χωριό είναι μία μεγάλη οικογένεια, ο ένας βρίσκεται εκεί για τον άλλον τόσο στα εύκολα, όσο και στα δύσκολα, και όλοι μαζί προσπαθούν να διαφυλάξουν τις παραδόσεις τους και να τις περάσουν στις επόμενες γενιές.

Στην Ελληνική Επανάσταση του 1821 οι Περιβολιώτες ξεσηκώθηκαν με κυριότερο αγωνιστή τον Αθανάσιο (Νάσιο) Μάνταλο. Κατά τον Μακεδονικό Αγώνα, διακρίθηκε για την προσφορά του ο Περιβολιώτης μακεδονομάχος οπλαρχηγός Ζήσης Βράκας, καθώς και ο οπλαρχηγός Γεώργιος Τσιουκαντάνας. Ωστόσο, εκτός από μακρά ιστορία, η περιοχή του Περιβολιού χαρακτηρίζεται και από πλούσια βιοποικιλότητα, με μεγάλα ύψη χιονιού την περίοδο του Χειμώνα, και αρκετές βροχές το Καλοκαίρι, με την θερμοκρασία να μην ξεπερνάει τους 26-27 °C ακόμη και τον Ιούλιο - Αύγουστο! Αν αναζητάτε μία ανάσα δροσιάς το καλοκαίρι, το χωριό αυτό είναι ο ιδανικός προορισμός.

Στις μέρες μας οι περισσότεροι κάτοικοι του χωριού ασχολούνται με την κτηνοτροφία και την υλοτομία. Από το αιγοπρόβειο γάλα παράγονται εξαιρετικής ποιότητας παραδοσιακά τυροκομικά προϊόντα, όπως φέτα, κεφαλοτύρι, βούτυρο και μυζήθρα, που αξίζει να αγοράσετε, αν βρεθείτε στην περιοχή. Ακόμη, τα τελευταία χρόνια άρχισε να αναπτύσσεται σιγά σιγά στην περιοχή και ο οικοτουρισμός, καθώς οι φυσιολάτρες βρήκαν εκεί ένα μοναδικό καταφύγιο και ησυχαστήριο στην αγκαλιά της Πίνδου. Οι Περιβολιώτες αγαπούν τον τόπο και τις παραδόσεις τους, και θέλουν να τους δώσουν την προβολή που τους αξίζει.



Πηγή: skai.gr

