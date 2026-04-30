Έκθεση έργων ζωγραφικής του Γιώργου Κεβρεκίδη στο Σισμανόγλειο Μέγαρο

Την Τετάρτη 29 Απριλίου, στο Σισμανόγλειο Μέγαρο του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της έκθεσης έργων ζωγραφικής του καταξιωμένου καλλιτέχνη Γιώργου Κεβρεκίδη, με τίτλο «Επέστρεφε συχνά…».

Καλωσορίζοντας το πολυπληθές κοινό, ο Πρέσβης κ. Κωνσταντίνος Κούτρας, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, αναφέρθηκε στην πορεία του καλλιτέχνη και το έργο του.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο Γενικός Πρόξενος, επισήμανε τη σημασία της φιλοξενίας της έκθεσης στο Σισμανόγλειο Μέγαρο, υπογραμμίζοντας την αξία της τέχνης ως μέσου διαπολιτισμικού διαλόγου και ενίσχυσης της αμοιβαίας κατανόησης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη θεματική της έκθεσης των έργων του κυρίου Κεβρεκίδη, η οποία αντλεί την έμπνευσή της από την ποίηση του Κωνσταντίνου Καβάφη, αναδεικνύοντας τη διαχρονική απήχηση του Αλεξανδρινού και τη σύνδεσή της με σύγχρονες καλλιτεχνικές αναζητήσεις.

Στην εκδήλωση συμμετείχε και η Επίκουρη Καθηγήτρια Aslı Damar Çakmak, διδάσκουσα στο Τμήμα Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κωνσταντινούπολης, η οποία παρουσίασε, στην ελληνική γλώσσα, τη σχέση του Κωνσταντίνου Καβάφη με την Κωνσταντινούπολη και ανέδειξε τη διεθνή διάσταση του έργου του.

Από την πλευρά του, ο κ. Κεβρεκίδης, εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του προς τον Πρέσβη κ. Κούτρα για τη φιλοξενία της έκθεσης στο Σισμανόγλειο και αναφέρθηκε στην καινοτόμο προσέγγιση της ζωγραφικής ερμηνείας της καβαφικής ποιητικής διαμέσου της εξερεύνησης της φιλοσοφικής και ιδεολογικής της διάστασης. Επισήμανε ως σημείο εκκίνησης την ίδια την καβαφική διαλεκτική του χρόνου, της μνήμης και της ταυτότητας, με την έκθεση να διαμορφώνει έναν εικαστικό χώρο όπου η ποίηση του Καβάφη λειτουργεί ως πολυεπίπεδη εικαστική αφήγηση που συγκροτείται γύρω από τις θεμελιώδεις καβαφικές έννοιες της αυτογνωσίας, της ερωτικής επιθυμίας ως ταυτότητας, της παρακμής ως αισθητικής ποιότητας, και της ιστορικής αναδρομής, ως βιωμένης εμπειρίας.

Ο κ. Κεβρεκίδης τόνισε ότι η έκθεση υιοθετεί έναν δυναμικό διάλογο ανάμεσα στην παραστατικότητα και την αφαίρεση, αντλώντας από τη σύγχρονη πρακτική της επιτελεστικής ζωγραφικής (performative painting), όπως αυτή έχει αναπτυχθεί στο ευρωπαϊκό επιμελητικό πεδίο των τελευταίων δεκαετιών

«Επίσημος Χορηγός Αερομεταφορών» στην εκδήλωση του Γενικού Προξενείου ήταν η αεροπορική εταιρεία SKY express.

Η έκθεση θα είναι επισκέψιμη έως τις 22 Μαΐου 2026, από ώρα 12 με 16.00 προσφέροντας την ευκαιρία στο κοινό της Κωνσταντινούπολης να ανακαλύψει τη βαθύτερη έμπνευση του καλλιτέχνη και να εντρυφήσει στην ελληνική καλλιτεχνική προοπτική και δημιουργία.

Πηγή: skai.gr

