Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Θανάσης Νάκος

Έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 25/7 ο ηθοποιός Θανάσης Νάκος, έπειτα από προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε, σύμφωνα με ανακοίνωση του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ).

Αναλυτικά η ανάρτηση

«Το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών με μεγάλη θλίψη αποχαιρετά τον συνάδελφο και συναγωνιστή Θανάση Νάκο, που έφυγε προχθες Παρασκευή 25/7, μετά από προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε.

Ο Θανάσης Νάκος, κατάφερε στη μακρά πορεία του, παίρνοντας μέρος σε πλήθος κινηματογραφικών ταινιών, τηλεοπτικών σειρών αλλά και θεατρικών παραστάσεων, να αφήσει το στίγμα του ως καλλιτέχνης και να κερδίσει το σεβασμό των συναδέλφων του, για το ήθος, την συνέπεια και την αγωνιστικότητα του.

Παρέμεινε πάντα ένας πιστός εργάτης της τέχνης. Δεν έλειψε πότε από τη δράση και τις μάχες του ΣΕΗ, πάρα τις αντιξοότητες που συνάντησε στη ζωή του. Τα πιο βαθιά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του και τους οικείους του. Η πολιτική κηδεία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29/07 στις 11 το πρωί στο Δημοτικό Κοιμητήριο Καισαριανής.»

