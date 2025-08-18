Την τελευταία της πνοή άφησε σε ηλικία 87 ετών η ηθοποιός Ελένη Καρπέτα. Υπήρξε σύζυγος του αξέχαστου Νίκου Ξανθόπουλου, με τον οποίο απέκτησαν έναν γιο.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Ευδόκιμος Τσολακίδης, ο οποίος με ανάρτησή του την αποχαιρέτησε γράφοντας:

«Πέθανε η Ελένη Καρπέτα! Η πρώτη μου δασκάλα στη σχολή του ΚΘΒΕ». Σε δεύτερη αναφορά του πρόσθεσε: «Τη θυμάμαι με πολλή αγάπη και νοσταλγία. Η Ελένη Καρπέτα λοιπόν ίδρυσε το Θέατρο Στοά. Αντίο δασκάλα μου».

Η Ελένη Καρπέτα γεννήθηκε το 1937 στη Χιλιαδού Φθιώτιδας και σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Το 1971, μαζί με τον Θανάση Παπαγεωργίου, ίδρυσε το Θέατρο Στοά στου Ζωγράφου, ανεβάζοντας δεκάδες έργα έως το 1974, οπότε και αποχώρησε.

Αργότερα συνεργάστηκε στενά με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος (ΚΘΒΕ), όπου διακρίθηκε τόσο ως ηθοποιός όσο και ως σκηνοθέτρια, ενώ από το 1974 έως το 1986 δίδαξε υποκριτική, επηρεάζοντας γενιές νέων καλλιτεχνών.

Τα τελευταία χρόνια είχε αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας και ζούσε μόνιμα στη Θεσσαλονίκη. Ο θάνατός της αφήνει πίσω ένα σημαντικό κενό, αλλά και μια πολύτιμη κληρονομιά για το ελληνικό θέατρο.

Πηγή: skai.gr

