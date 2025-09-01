Αύριο, χιλιάδες κτίρια και πολιτιστικοί χώροι σε ολόκληρη την Ευρώπη θα ανοίξουν τις πόρτες τους για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2025. Με πάνω από 20 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως, πρόκειται για μια από τις πιο δημοφιλείς πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Ευρώπη. Φέτος, το ενδιαφέρον στρέφεται στην αρχιτεκτονική, όχι μόνο ως κληρονομιά που πρέπει να διατηρηθεί, αλλά ως η ζωντανή ιστορία του τρόπου με τον οποίο οι κοινότητες ζουν, προσαρμόζονται από γενιά σε γενιά, και διαμορφώνουν ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Η εκδήλωση μας καλεί να ρίξουμε μια ευρύτερη ματιά στο τι σημαίνουν τα κτίρια στην πράξη: πώς κατασκευάζονται, ποιους εξυπηρετούν, πώς γερνάνε και πώς αντικατοπτρίζουν τις μεταβαλλόμενες ανάγκες από κοινωνία σε κοινωνία.

Όλοι και όλες καλούνται να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη: ξεναγήσεις, εκθέσεις, εργαστήρια, παραστάσεις και ψηφιακές εμπειρίες που απευθύνονται σε ανθρώπους κάθε ηλικίας.

«Σε ολόκληρη την Ευρώπη, η ταυτότητα κάθε χωριού, κάθε μικρής και μεγάλης πόλης, διαμορφώνεται από την αρχιτεκτονική της. Δίνει νόημα, καθώς και την αίσθηση ότι ανήκουμε στον τόπο που θεωρούμε πατρίδα μας», δήλωσε ο Γκλεν Μικάλεφ, Επίτροπος Διαγενεακής Δικαιοσύνης, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού. «Ο τρόπος με τον οποίο προστατεύουμε και εκτιμούμε την αρχιτεκτονική μας κληρονομιά αντικατοπτρίζει το είδος της Ευρώπης που θέλουμε να αφήσουμε στις επόμενες γενιές. Η διατήρηση αυτής της κληρονομιάς προϋποθέτει να τιμούμε το παρελθόν μας, ενώ παράλληλα χτίζουμε ένα πιο συμπεριληπτικό πολιτιστικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό μέλλον.»

Οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς αναπτύχθηκαν από το Συμβούλιο της Ευρώπης το 1989, ενώ η Επιτροπή προσχώρησε στο εγχείρημα το 1999. Είναι μια κοινή πρωτοβουλία που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ετήσια συνεισφορά της Επιτροπής ανέρχεται σε 400.000 ευρώ, το μισό του συνολικού ετήσιου προϋπολογισμού λειτουργίας του προγράμματος.

Εκτός από τις εκδηλώσεις, κάθε χρόνο, τα ευρωπαϊκά βραβεία για την Πολιτιστική Κληρονομιά / τα βραβεία Europa Nostra απονέμονται σε αξιοσημείωτα επιτεύγματα, προωθούν βέλτιστες πρακτικές και θέτουν νέα πρότυπα για τη διατήρηση και την προώθηση της υλικής και άυλης κληρονομιάς της Ευρώπης. Για το 2025, στην τελετή απονομής των βραβείων ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς στις 13 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες, θα ανακοινωθούν 30 νικητές από 24 χώρες.

Κορίνα Γεωργίου

Πηγή: skai.gr

