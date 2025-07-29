Δωρεάν είσοδος στις αίθουσες μόνιμης έκθεσης του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού

Ανοιχτές για το κοινό καθημερινά (Δευτέρα- Κυριακή, 09:00-17:00) και με δωρεάν είσοδο θα είναι οι αίθουσες 1-3 της μόνιμης έκθεσης του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού, από τις 30 Ιουλίου και μέχρι νεωτέρας, όπως ανακοίνωσε το Μουσείο.

Η είσοδος του κοινού στις αίθουσες εκθέσεων του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού είχε ανασταλεί από τις 14 Ιουλίου και για 15 ημέρες προσωρινά, λόγω εκτάκτων αναγκών στην αναδιάταξη εσωτερικών λειτουργιών του Μουσείου.

Παράλληλα με διευρυμένο ωράριο λειτουργεί ο Λευκός Πύργος, καθημερινά (Δευτέρα έως Κυριακή), από τις 08:00 έως τις 20:00.

Πηγή: skai.gr

