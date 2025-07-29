Πέρασαν 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη. Του Μίκη της Ρωμιοσύνης, του Μίκη της Οικουμένης που ύμνησε την Ελλάδα και τους Έλληνες. Κι είναι αλήθεια ότι ο Μίκης με το έργο του δημιούργησε και κληροδότησε ένα υπόδειγμα καλλιτέχνη, που όμοιό του δεν είχε υπάρξει στην οικουμένη.

«Κατέβασε» την υψηλή τέχνη και τους μεγάλους ποιητές στις φτωχογειτονιές, στην καρδιά, στο μυαλό στην ψυχή και στα χείλη των απλών ανθρώπων του μόχθου και της βιοπάλης. Ύμνησε και τραγούδησε τους αγώνες, τους καημούς και τη μεγαλοσύνη της Ρωμιοσύνης. Η μουσική του έγινε η παγκόσμια γλώσσα που δονεί και κινητοποιεί τους απανταχού εξεγερμένους και καταπιεσμένους, τους λαούς που διεκδικούν και αγωνίζονται για μια καλύτερη θέση στον ήλιο.

Αν θέλει κάποιος να απαντήσει στο ερώτημα «Γιατί ο Μίκης Θεοδωράκης ήταν «μουσική ιδιοφυΐα», πρέπει να εστιάσει στην πρωτοτυπία του, στην πρωτοπορία του, στην καινοτομία της μουσικής του.

Λίγοι μουσικοί σε όλο τον κόσμο έχουν καταφέρει αυτό τον σπουδαίο άθλο του Μίκη Θεοδωράκη. Μπορεί στην Ελλάδα να συγκινούμαστε βαθύτατα με τον μελοποιημένο λόγο του Ελύτη, του Ρίτσου και του Σεφέρη, αλλά στον κόσμο, ο ορχηστρικός Θεοδωράκης είναι ισάξιος με τον δημιουργό τραγουδιών.

Ο Μίκης Θεοδωράκης, Κρητικός στην καταγωγή, γεννήθηκε στις 29 Ιουλίου 1925 στη Χίο. Πρώτος γιος του Γιώργου Θεοδωράκη και της Ασπασίας Πουλάκη. Τα παιδικά του χρόνια τα πέρασε σε διάφορες πόλεις της ελληνικής επαρχίας όπως στη Μυτιλήνη, Γιάννενα, Κεφαλονιά, Πύργο, Πάτρα και κυρίως στην Τρίπολη. Από τότε φάνηκε καθαρά, ότι η ζωή του θα μοιραζόταν ανάμεσα στη μουσική και στον αγώνα για τον «Άνθρωπο». Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών στις 2 Σεπτεμβρίου 2021.

Πολλά έκανε και γνώρισε ο Μίκης Θεοδωράκης στη μυθιστορηματική ζωή του. Στην Τρίπολη, μόλις 17 ετών, έδωσε την πρώτη του συναυλία, παρουσιάζοντας το έργο του «Κασσιανή» και παίρνοντας μέρος στην αντίσταση κατά των κατακτητών. Στη μεγάλη διαδήλωση της 25ης Μαρτίου 1943 συλλαμβάνεται για πρώτη φορά από τους Ιταλούς και βασανίζεται. Διαφεύγει στην Αθήνα, όπου οργανώνεται στο ΕΑΜ και αγωνίζεται κατά των Γερμανών κατακτητών. Συγχρόνως σπουδάζει στο Ωδείο Αθηνών με καθηγητή τον Φιλοκτήτη Οικονομίδη. Μετά την απελευθέρωση ξεσπά ο εμφύλιος.

Για ένα διάστημα ζει παράνομος στην Αθήνα χωρίς να σταματήσει την επαναστατική του δράση. Τελικά, συλλαμβάνεται και στέλνεται εξορία, στην αρχή, στην Ικαρία και στη συνέχεια στο επονομαζόμενο στρατόπεδο θανάτου, τη Μακρόνησο. Αποφοιτά από το Ωδείο το 1950, με δίπλωμα στην αρμονία, αντίστιξη και φούγκα. Το 1954 πηγαίνει με υποτροφία στο Παρίσι, όπου εγγράφεται στο Conservatoire και σπουδάζει μουσική ανάλυση με τον Olivier Messiaen και διεύθυνση ορχήστρας με τον Eugène Bigot.

Το 1960 επιστρέφει στην Ελλάδα. Έχει ήδη μελοποιήσει τον «Επιτάφιο» του Γιάννη Ρίτσου, που σηματοδοτεί τη «στροφή» του προς το λαϊκό τραγούδι. Συνθέτει δεκάδες κύκλους τραγουδιών που βρίσκουν βαθύτατη απήχηση μέσα στον ελληνικό λαό. Ιδρύει τη Μικρή Συμφωνική Ορχήστρα Αθηνών και δίνει πολλές συναυλίες σε όλη την Ελλάδα, προσπαθώντας να εξοικειώσει τον κόσμο με τα αριστουργήματα της συμφωνικής μουσικής.

Ο Μίκης, όπως τον αποκαλούν φίλοι και «εχθροί», είχε σαν όραμα να ενώσει τον κόσμο μέσω της μουσικής και του τραγουδιού. Τα κατάφερε; Μάλλον όχι, αλλά μεταξύ μας αυτό δεν έχει και μεγάλη σημασία, στον βαθμό που αγωνίστηκε με όλο του το «είναι» για αυτό...

«Μίκης Θεοδωράκης - το χρώμα της ελευθερίας»

Η σειρά που προβλήθηκε στον ΣΚΑΪ, με έξι δραματοποιημένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή και το έργο του μεγάλου Έλληνα συνθέτη. Εικόνες και ντοκουμέντα από τις δύσκολες, τις όμορφες και συγκινητικές στιγμές, πλαισιωμένες από τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, συνθέτουν το μακρύ βιωματικό ταξίδι του μεγάλου Έλληνα δημιουργού μέσα από τις αφηγήσεις του ίδιου, αλλά και με τη συμμετοχή εκατοντάδων ηθοποιών.

Στα γυρίσματα που διήρκεσαν 14 μήνες συμμετείχαν δεκάδες νέοι, μέλη χορωδιών, φοιτητές του Θεατρικού τμήματος του Πανεπιστημίου αλλά και γνωστοί ηθοποιοί όπως ο Γιάννης Μπέζος, η Αιμιλία Υψηλάντη και ο Δημήτρης Πετρόπουλος.

