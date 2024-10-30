ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης: Ο Στέλιος Χλιαράς νέος καλλιτεχνικός διευθυντής

Στον Στέλιο Χλιαρά, για τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή, κατέληξε σχεδόν ομόφωνα το ΔΣ του ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης.

Η επιλογή στο πρόσωπο του νέου καλλιτεχνικού διευθυντή έγινε ανάμεσα από 7 υποψηφιότητες.

Το βιογραφικό του

Ο κ. Χλιαράς έχει σπουδάσει Κοινωνική Θεολογία στο ΕΚΠΑ και διοίκηση πολιτιστικών μονάδων στο πανεπιστήμιο Αιγαίου. Είναι απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου και έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου.

Ως ηθοποιός έχει δουλέψει σε παραστάσεις, στο ΔΗΠΕΘΕ Βόλου και Κοζάνης, στις παραστάσεις Ρωμαίος & Ιουλιέττα - θέατρο του Ν. Κόσμου, Παραμυθ…issimo - Θέατρο Πόρτα, Βυσσινόκηπος - θέατρο Άσκηση Αχαρνείς στο Εθνικό Θέατρο.

Ως σκηνοθέτης εργάστηκε στις παραστάσεις Βένθος (Φεστιβάλ Αντίπερα Γιορτές), Βραδιάζει κ. Γαλάτεια (Δη.Πε.Θε. Κοζάνης), Μάσκα δεν έχω να κρυφτώ (Δη.Πε.Θε. Κοζάνης), Αντιγόνη (Αθήνα και Κοζάνη), Ήταν κάποτε (Συμπαραγωγή με Δη.Πε.Θε. Κοζάνης και Θέατρο Επί Κολωνώ).

Το 2011 ίδρυσε τον καλλιτεχνικό οργανισμό Χ·αίρεται ομάδα θεάτρου, και ως καλλιτεχνικός διευθυντής πραγματοποίησε πλήθος παραγωγών και συμπαραγωγών σε διάφορα θέατρα όπως το Θέατρο Τέχνης, το θέατρο Επί Κολωνώ, το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, το Φεστιβάλ Αθηνών, το Μέγαρο Μουσικής, κ.α. καθώς και δύο Πολυθεματικά Φεστιβάλ, το Θέρος (Κτήμα Νειός, Κοζάνη), και τις Αντίπερα Γιορτές (Λίμνη Πολυφύτου Κοζάνης).

Συμμετείχε στην τηλεοπτική σειρά Καρυωτάκης, σε σκηνοθεσία του Τ. Ψαρρά και στην ταινία μεγάλου μήκους The winter.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.