Το Μουσείο Ακρόπολης συμμετέχει στον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων με θέμα «Το μέλλον των μουσείων σε κοινωνίες διαρκών αλλαγών» το Σάββατο 17 Μαΐου 2025 και την Κυριακή 18 Μαΐου 2025, με τις εξής δράσεις για τους επισκέπτες:

Σάββατο 17 Μαΐου 2025:

Το Σάββατο 17 Μαΐου, το Μουσείο θα είναι ανοιχτό από τις 9 το πρωί έως τις 8 το βράδυ με κανονικό εισιτήριο γενικής εισόδου. Το εστιατόριο του δευτέρου ορόφου θα είναι ανοιχτό ως τα μεσάνυχτα (τηλεφωνικές κρατήσεις 210 9000915).

Όπως κάθε Σάββατο στις 11 π.μ., οι επισκέπτες θα μπορούν να παρακολουθήσουν τη θεματική παρουσίαση «Υδάτινες Διαδρομές: το νερό από τη φύση στον μύθο και την πόλη». Με την καθοδήγηση αρχαιολόγου, οι επισκέπτες αναζητούν την αποτύπωση της αρχαίας αντίληψης για το νερό στα εκθέματα του Μουσείου που εκτίθενται στις μόνιμες συλλογές του, τόσο στο κτήριο όσο και στο «Μουσείο της Ανασκαφής» του.

Απαραίτητη ηλεκτρονική κράτηση (https://events.theacropolismuseum.gr/) και προμήθεια εισιτηρίου ημέρας από τα ταμεία του Μουσείου την ημέρα της δράσης.

Το ίδιο απόγευμα, στις 6:30 μ.μ, στο πλαίσιο της νέας έκθεσης Allspice | Michael Rakowitz & Ancient Cultures που παρουσιάζεται από τις 13/05 έως τις 31/10/2025 στην Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων, σε συν-διοργάνωση με τον Οργανισμό Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ, το Μουσείο φιλοξενεί στο Αμφιθέατρο «Δημήτριος Παντερμαλής» συζήτηση του καλλιτέχνη Michael Rakowitz με τη μία εκ των δύο επιμελητών της έκθεσης, κα Ελίνα Κουντούρη, Διευθύντρια του ΝΕΟΝ.

Είσοδος Ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας.

Κυριακή 18 Μαΐου 2025:

Την Κυριακή 18 Μαΐου, το Μουσείο θα είναι ανοιχτό από τις 9 το πρωί έως τις 8 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο σε όλους τους εκθεσιακούς χώρους. Τις ίδιες ώρες θα λειτουργεί και το εστιατόριο.

Την ημέρα αυτή, το Μουσείο θα εγκαινιάσει τις παρουσιάσεις της νέας περιοδικής έκθεσης Allspice | Michael Rakowitz & Ancient Cultures. Οι αρχαιολόγοι του Μουσείου θα παρουσιάσουν πρωτότυπα αρχαία αντικείμενα από τη Μεσοποταμία και τη νοτιοανατολική Μεσόγειο, σε έναν διάλογο με μια σειρά σύγχρονων έργων του διεθνώς αναγνωρισμένου Ιρακινοαμερικανού καλλιτέχνη Michael Rakowitz. Μέσα από την περιήγησή τους στην έκθεση, οι επισκέπτες θα ‘βιώσουν’ ζητήματα απώλειας, λεηλασίας, βίαιου διωγμού ανθρώπων και πολιτιστικών αγαθών λόγω πολέμου, αποικιοκρατίας ή αναγκαστικής μετανάστευσης και θα αναλογιστούν τον ρόλο των μουσείων ως κιβωτών της ανθρώπινης ιστορίας, πηγής κατανόησης του παρελθόντος και παράγοντα διαμόρφωσης του μέλλοντος.

Πληροφορίες: Κυριακή 18/5, στις 10 π.μ. στα αγγλικά και στις 1 μ.μ. στα ελληνικά, Διάρκεια: 45 λεπτά. Έως 30 επισκέπτες ανά παρουσίαση. Απαραίτητη ηλεκτρονική κράτηση (https://events.theacropolismuseum.gr/).



Πηγή: skai.gr

