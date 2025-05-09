Ηράκλειο: Θλίψη για το θάνατο της γνωστής αρχαιολόγου Λιάνας Σταρίδα

Θλίψη έχει προκαλέσει στο Ηράκλειο η είδηση του θανάτου της γνωστής αρχαιολόγου Λιάνας Σταρίδα, η οποία με τις ανασκαφές αλλά και το συγγραφικό της έργο, ανέδειξε τα μνημεία του τόπου. Στη συλλυπητήρια επιστολή του ο δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση για την απώλεια της:

«Η πόλη μας αποχαιρετά με θλίψη την Λιάνα Σταρίδα. Την αρχαιολόγο με το σημαντικό ανασκαφικό έργο, ιδιαίτερα στο Ηράκλειο. Τη συγγραφέα με το πλούσιο συγγραφικό έργο ανάδειξης των μνημείων μας. Τη δραστήρια και κοινωνικά ευαισθητοποιημένη γυναίκα.

Προσωπικά, αποχαιρετώ έναν άνθρωπο με τον οποίο με συνέδεε μακρόχρονη φιλία. Ένα δραστήριο μέλος της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών, μια εξαιρετική συνεργάτιδα που συνέβαλε αποφασιστικά στην επανέκθεση του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης στη δεκαετία του 1990. Εκφράζω την βαθύτατη λύπη μου στην οικογένεια και τους αγαπημένους της».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.