Για τέταρτη συνεχή χρονιά έρχεται στις 16-18 Φεβρουαρίου η μεγάλη γιορτή Τέχνης #LOVE4ART και τα Art Awards by Dreamteam 2026, ο καθιερωμένος Διαγωνισμός Εικαστικών Τεχνών, που φέτος εμπνέεται από τον Κινηματογράφο, το Θέατρο, τις Τηλεοπτικές Σειρές και τα Μιούζικαλ.

Τα Art Awards by Dreamteam είναι ένας διαγωνισμός Ζωγραφικής, Γλυπτικής και Μικτής Τεχνικής, που σκοπό του έχει να αναδείξει το ταλέντο και να δώσει στους καλλιτέχνες την αναγνώριση που τους αξίζει. Έχει διάρκεια 3 μήνες και η βαθμολόγηση των έργων γίνεται από δωδεκαμελή Κριτική Επιτροπή αλλά και από το κοινό (για το Βραβείο Κοινού) που αλληλοεπιδρά και ψηφίζει για έναν μήνα.

O περσινός νικητής του βραβείου φωτογραφίας Ηλίας Τσιγκούνης (αριστερά) με τον επιμελητή της έκθεσης Αριστοτέλη Καραντή

Την Δευτέρα 16-2, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών, θα γίνει η απονομή των βραβείων στους νικητές καλλιτέχνες, στο πλαίσιο των εγκαινίων της τριήμερης αυτής δράσης #LOVE4ART, που βασικό της πυλώνα έχει την έκθεση τέχνης 125 έργων από καλλιτέχνες διαφόρων εθνικοτήτων.

Η τελετή της απονομής των βραβείων θα είναι πλαισιωμένη από επαγγελματίες συντελεστές της σχολής χορού ‘’Χορόραμα’’ με τη χορογράφο / δασκάλα ‘Αννυ Κωνσταντίνου. Ενώ επί σκηνής για τα βραβεία θα είναι ο Γιάννης Δολιανίτης και η Βιβή Χαραλάμπους. Παρουσίαση: Αναστασία Γκούβα – Χρήστος Πετρίδης. Επιμέλεια έκθεσης: Χρήστος Πετρίδης – Αριστοτέλης Καραντής.

Η πολιτιστική δράση #LOVE4ART τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και του Δήμου Αθηναίων.

Eγκαίνια: Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών, Ριζάρη 2, Στάση Μετρό Ευαγγελισμός. Ώρα προσέλευσης για την τελετή απονομής 16/2: 18:30. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη (για την είσοδο στο αμφιθέατρο θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας). Όλα τα εικαστικά έργα που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα εκτίθενται στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών για 3 ημέρες (16-18/2) στην αντίστοιχη έκθεση Τέχνης #LOVE4ART 2026. Η έκθεση Τέχνης #LOVE4ART θα λειτουργεί την Τρίτη 17/2 από 14:00 έως 21:00 και Τετάρτη 18/2 από 14:00 έως 20:00.

