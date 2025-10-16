Το ιστορικό Ζωγράφειο Λύκειο της Κωνσταντινούπολης, φάρος της ελληνικής παιδείας επί 132 χρόνια, θωρακίστηκε έναντι ενός ενδεχόμενου μεγάλου σεισμού τα επόμενα χρόνια, για τον οποίο εκφράζουν ανησυχία οι σεισμολόγοι.

Για τον σκοπό αυτό, στη διάρκεια του καλοκαιριού, κατεδαφίστηκαν οι δύο τελευταίοι όροφοι που προστέθηκαν εκ των υστέρων στο αρχικό νεοκλασικό κτήριο του 1893 και επιβάρυναν τη στατικότητά του, σύμφωνα με μελέτη ομάδας ειδικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Οι δύο επιπλέον όροφοι είχαν προστεθεί το 1962, όταν ο Ελληνισμός της Πόλης ανθούσε πληθυσμιακά και το σχολείο είχε πάνω από 700 μαθητές.

Κατεδαφίστηκαν μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα και διαμορφώθηκε εκ νέου η σκεπή του κτηρίου και το σχολείο ήταν έτοιμο τον Σεπτέμβριο να υποδεχτεί τους μαθητές του. Το κτήριο επανήλθε στην αρχική του μορφή, όπως την είχε σχεδιάσει ο αρχιτέκτονας Περικλής Φωτιάδης, και εξασφαλίστηκε η ασφάλεια των μαθητών και των καθηγητών, ενώ τώρα ανοίγει ο δρόμος για τη δεύτερη φάση της συνολικής ανακαίνισης του σχολείου.

Η ολοκλήρωση των έργων κατέστη δυνατή χάρη στην προσφορά της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και του Ιδρύματος Θανάση και Μαρίνας Μαρτίνου -καθώς και τη διαρκή στήριξη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

Το απόγευμα της Τετάρτης, 15 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκαν στους χώρους του σχολείου τα εγκαίνια, με την ευκαιρία της ολοκληρώσεως της πρώτης φάσης των έργων ανακαίνισης, παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη.

Στον σύντομο χαιρετισμό του, ο κ.κ Βαρθολομαίος αναφέρθηκε στην ταχύτατη ολοκλήρωση της πρώτης φάσης των έργων και υπενθύμισε ότι η μέριμνα του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την παιδεία του Γένους υπήρξε διαχρονικά αδιάλειπτη.

«Η Μεγάλη Εκκλησία κυριολεκτικώς "έσωσε" την πνευματική, την πολιτισμική και τη γλωσσική ταυτότητά μας, σε δύσκολους καιρούς, με την ίδρυση και λειτουργία σχολείων και ακαδημιών, με την πρόσκληση και την πρόσληψη σοφών διδασκάλων, με την προαγωγή της θύραθεν μόρφωσης και της κατά Χριστόν παιδείας, αλλά και διά μέσου του μορφωτικού και μεταμορφωτικού έργου, το οποίο επιτελείται με τη ζωή της Εκκλησίας, με τη θεία λατρεία, το ήθος της εν Χριστώ ελευθερίας και την καλήν μαρτυρίαν μέσα στον κόσμο» είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης.

Ο Πατριάρχης έκανε και προσωπική αναφορά στα δικά του μαθητικά χρόνια, καθώς υπήρξε μαθητής του Ζωγραφείου στην Α' και Β' Γυμνασίου, μνημόνευσε τον μακαριστό διευθυντή της σχολής Δημήτριο Φραγκόπουλο, «το όνομα του οποίου είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την σύγχρονη ιστορία των εκπαιδευτικών πραγμάτων στην Πόλη μας» και συνεχάρη τον νυν λυκειάρχη Γιάννη Δεμιρτζόγλου και τους μαθητές και τις μαθήτριες «για τη συμμετοχή και τη συμβολή τους στην επιτυχία των πολλών ωραίων δράσεων του Ζωγραφείου»

Στην προσφώνησή του, ο καθηγητής Γκίκας Χαρδούβελης, εκπροσωπώντας την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, εμφανώς συγκινημένος από την υποδοχή που του επιφύλαξε η ομογένεια, υπενθύμισε τη βράβευση του Ζωγραφείου από την Ακαδημία Αθηνών το 2023, μνημόνευσε τον επίσης τραπεζίτη Ηπειρώτη ιδρυτή της σχολής, Χρηστάκη Ζωγράφο, και επισήμανε ότι το Ζωγράφειο είναι βαθιά ριζωμένο στην ελληνική συνείδηση, έχοντας συγχρόνως σεβασμό στην τοπική εκπαιδευτική διαδικασία, αποτελώντας γέφυρα μεταξύ των δύο λαών, καθώς τα μαθήματά του προσφέρονται από Έλληνες και Τούρκους διδάσκοντες.

«Σήμερα με τη δική μας δωρεά εισφέρουμε και εμείς στη μακραίωνη δράση του σχολείου ώστε να συνεχίσει όχι μόνο την εκπαιδευτική αλλά και την πολιτιστική του δράση, καθώς οργανώνει σε ετήσια βάση το Διεθνές Μαθητικό Συνέδριο Λογοτεχνίας, που πραγματοποιείται από το 2012 υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριάρχη, με τη συμμετοχή μαθητών από τέσσερις ηπείρους και εκλεκτών εκπροσώπων των γραμμάτων και των τεχνών» ανέφερε μεταξύ άλλων.

Καταλήγοντας, ο κ. Χαρδούβελης διαβεβαίωσε ότι η Ελληνική Ένωση Τραπεζών θα είναι πάντα αρωγός δίπλα στο Ζωγράφειο και ανακοίνωσε ότι η αμέσως επόμενη πράξη στήριξης θα είναι η δωρεά ενός λεωφορείου για τη μετακίνηση των μαθητών και των εκπαιδευτικών του σχολείου.

Προσφωνήσεις στην τελετή απηύθυναν επίσης ο λυκειάρχης Γιάννης Δεμιρτζόγλου, ο Γιώργος Παπαλιάρης, πρόεδρος της Κοινότητας Σταυροδρομίου στην περιοχή ευθύνης της οποίας βρίσκεται το Ζωγράφειο και ο Στράτος Δολτσινιάδης, εκπρόσωπος κατά τον νόμο του ιδρυτού της σχολής, ενώ την εκδήλωση συντόνισε ο δημοσιογράφος Μανώλης Κωστίδης.

Στο τέλος απονεμήθηκαν αναμνηστικά δώρα προς τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, ενώ προβλήθηκε αφιερωματική ταινία μικρού μήκους.

