Η Βρετανική Βιβλιοθήκη θα παραδώσει στον εγγονό του Όσκαρ Ουάιλντ μια κάρτα μέλους με το όνομα του διάσημου Ιρλανδού συγγραφέα, 130 χρόνια αφού τον διέγραψε λόγω της καταδίκης του για ομοφυλοφιλία.

Το 1895 το διοικητικό συμβούλιο της περίφημης Βιβλιοθήκης του Λονδίνου διέγραψε από μέλος της τον Ουάιλντ, όταν εκείνος καταδικάστηκε για «ανηθικότητα», σε μια περίοδο που οι ομοφυλοφιλικές σχέσεις ήταν παράνομες.

Τον Ιούνιο, η Βρετανική Βιβλιοθήκη ανακοίνωσε ότι σκόπευε να τιμήσει τον Ουάιλντ ανατυπώνοντας την κάρτα μέλους, με μια φωτογραφία του συγγραφέα του «Πορτρέτου του Ντόριαν Γκρέι». Η κάρτα θα δοθεί στον Μέρλιν Χόλαντ, εγγονό του Ουάιλντ, σε μια τελετή που θα γίνει απόψε.

«Η επιστροφή της κάρτας του είναι μια ωραία χειρονομία συγγνώμης και είμαι βέβαιος ότι το πνεύμα του θα ενθουσιαστεί», είπε ο Χίλαντ, ο οποίος έχει γράψει μια βιογραφία του διάσημου παππού του. Το βιβλίο, που τιτλοφορείται «Μετά τον Όσκαρ: η κληρονομιά ενός σκανδάλου», αναφέρεται στην αποκατάσταση του ονόματος του συγγραφέα μετά τον θάνατό του.

Ο Όσκαρ Ουάιλντ πέθανε πάμφτωχος στο Παρίσι, τον Νοέμβριο του 1900, σε ηλικία μόλις 46 ετών.

Η ομοφυλοφιλία αποποινικοποιήθηκε στην Αγγλία και την Ουαλία το 1967 και, μερικά χρόνια αργότερα, στη Σκωτία και τη Βόρεια Ιρλανδία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

