Κυνόδοντας: Δείτε το trailer για την επανέκδοση της ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου

Ο «Κυνόδοντας» του Γιώργου Λάνθιμου μετά από 16 χρόνια από το ντεμπούτο στις Κάννες, όπου απέσπασε το πρώτο βραβείο στο τμήμα «Ένα κάποιο βλέμμα» και την υποψηφιότητα για Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας, ετοιμάζεται να επιστρέψει στις αμερικανικές κινηματογραφικές αίθουσες.

Σύμφωνα με το IndieWire, η ταινία θα επανακυκλοφορήσει σε ψηφιακή αποκατάσταση 4Κ προσφέροντας μια νέα, αναβαθμισμένη οπτική εμπειρία σε ένα έργο που έχει σημαδέψει τον σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο.

Ο «Κυνόδοντας», ένα σκοτεινό θρίλερ ενηλικίωσης επικεντρώνεται «σε μια οικογένεια που αναγκάζει τα τρία έφηβα παιδιά της σε μια σειρά από παράξενα «παιχνίδια», καθώς αυτά αναμένουν την «εμφάνιση των κυνοδόντων τους» - μια συμβολική μετάβαση στην ενηλικίωση.

Ο Χρήστος Στέργιογλου και η Μισέλ Βάλεϊ υποδύονται τους γονείς «που διαστρεβλώνοντας την πραγματικότητα, κρατούν τα παιδιά τους απομονωμένα σε μία περιφραγμένη μονοκατοικία έξω από την πόλη».

Στην επανακυκλοφορία της ταινίας συμμετέχει και ένας άλλος μακροχρόνιος συνεργάτης του σκηνοθέτη, ο Βασίλης Μαρματάκης. Ο ταλαντούχος καλλιτέχνης ο οποίος έχει επιμεληθεί όλες τις αφίσες των ταινιών του Έλληνα δημιουργού από τον «Κυνόδοντα» τώρα φιλοτέχνησε μία ολοκαίνουργια αφίσα.

Η αποκατάσταση σε 4Κ από τα πρωτότυπα αρνητικά 35mm (κάμερας και ήχου) έγινε από τις εταιρείες Boo Productions και mk2 Films, στα στούντιο Asterisk* Post και I Hear Voices. Την επιμέλεια του color grading ανέλαβαν οι Γρηγόρης Αρβανίτης και Θύμιος Μπακατάκης, ενώ την ψηφιακή αποκατάσταση του ήχου ο Λέανδρος Ντούνης. Η όλη διαδικασία εποπτεύτηκε από τον ίδιο τον Λάνθιμο.

Η εταιρεία διανομής Kino Lorber θα κυκλοφορήσει την νέα κόπια του «Κυνόδοντα» στις αίθουσες των ΗΠΑ ξεκινώντας στις 20 Ιουνίου από το IFC Center στη Νέα Υόρκη.

Πηγή: skai.gr

