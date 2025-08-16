Ρόμπερτ ντε Νίρο 20 χρονών: Οι πρώτες ταινίες του - Δείτε βίντεος

Οι παρακάτω είναι οι δυο πρώτες ταινίες του 20χρονου Ρόμπερτ ντε Νίρο. Ποια όμως ήταν πραγματικά η πρώτη;

Μπερδευτήκατε; Και εμείς... Και στις δυο ταινίες πάντως, ο ντε Νίρο μόλις έχει περάσει την εφηβεία και μοιάζει ακόμη με παιδί.

Για να απαντήσουμε την απορία. Παρότι o σημερινός σταρ του Χόλιγουντ (γεννηθείς στις 17 Αυγούστου 1943) θα έκανε το ντεμπούτο του στην οθόνη στην κωμωδία χαμηλού προϋπολογισμού του Μπράιαν Ντε Πάλμα «The Wedding Party» (1963), η ταινία δεν θα κυκλοφορούσε στις σκοτεινές αίθουσες μέχρι το 1969, οπότε η εμφάνισή του ως κομπάρσος (το όνομά του δεν αναφέρεται καν στην ταινία) στη γαλλική κωμωδία του Μαρσέλ Καρνέ «Three Rooms in Manhattan» (1965), θα σηματοδοτούσε το πραγματικό του ντεμπούτο στον κινηματογράφο, καίτοι μόνο μερικών δευτερολέπτων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.