Μελ Μπρουκς: Όταν σατίριζε τον Χίτλερ

Επίκαιρο όσο ποτέ φαίνεται πως είναι το τραγούδι του σπουδαίου κωμικού Μελ Μπρουκς «A Little Piece of Poland» για τον Αδόλφο Χίτλερ. Το τραγούδι έγινε και πάλι viral, καθώς για πολλούς σατιρίζει επιτυχημένα και τις σημερινές διαθέσεις του Βλαντίμιρ Πούτιν, ωστόσο κάποιοι αντιτείνουν ότι η ΕΣΣΔ έχασε εκατομμύρια ανθρώπους από τη ναζιστική επιθετικότητα.

Το τραγούδι προέρχεται από την ταινία του 1983 «To Be or Not to Be» (Να Ζει κανείς ή Να μη Ζει ο ελληνικός τίτλος), μια ταινία του Μελ Μπρουκς. Ο Μπρουκς χρησιμοποιεί επιτυχημένα το λογοπαίγνιο Peace (Ειρήνη) και Piece (κομμάτι), καθώς αυτές οι δύο λέξεις στα αγγλικά είναι ομόηχες.

Στο φιλμ ο Φρέντερικ Μπρόνσκι (Μελ Μπρουκς) είναι διάσημος Πολωνός ηθοποιός, τον οποίον ελάχιστοι έχουν ακουστά στην πραγματικότητα. Όταν οι Ναζί εισβάλουν στη χώρα του, αυτός και η σύζυγός του Άννα (Αν Μπάνκροφτ) θα προσπαθήσουν να διαφύγουν προς την Αγγλία υποδυόμενοι Γερμανούς, Σαιξπιρικούς ήρωες ή... ακόμα και τον ίδιο τον Χίτλερ! Ο μόνος τρόπος να ξεγελαστεί η Γκεστάπο είναι το υποκριτικό ταλέντο του ζευγαριού: πόλεμος, αγωνία, ανόητοι Συνταγματάρχες των Ες-Ες (ο Τσαρλς Ντέρνινγκ στο ρόλο που του απέφερε υποψηφιότητα για Όσκαρ) και βέβαια ασυγκράτητο γέλιο.

Οι στίχοι, που ερμηνεύει ο Μπρόνσκι (Μπρουκς) ως Χίτλερ στην παράσταση, είναι η εξής: «Δεν θέλω πόλεμο... Το μόνο που θέλω είναι ειρήνη, ειρήνη, ειρήνη... Ένα μικρό κομμάτι της Πολωνίας, ένα μικρό κομμάτι της Γαλλίας, ένα μικρό κομμάτι της Πορτογαλίας και ίσως της Αυστρίας, μια μικρή φέτα της Τουρκίας και όλα όσα αυτό συνεπάγεται, και στη συνέχεια ένα κομμάτι Αγγλίας, Σκωτίας, Ιρλανδίας και Ουαλίας».

