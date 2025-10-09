Tζορτζ Μίλερ: Η Τεχνητή Νοημοσύνη ήρθε για να μείνει και να αλλάξει τα πράγματα

Ο σκηνοθέτης των ταινιών «Mad Max» Τζορτζ Μίλερ παρομοιάζει την επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην κινηματογραφική βιομηχανία με τον τρόπο που το κίνημα της Αναγέννησης επηρέασε τη ζωγραφική.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «The Guardian» ο Τζορτζ Μίλερ είπε ότι η συζήτηση γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη «θυμίζει παλαιότερες στιγμές στην ιστορία της τέχνης», ιδιαίτερα κατά την εποχή της Αναγέννησης, όταν η εισαγωγή της ελαιογραφίας «έδωσε στους καλλιτέχνες την ελευθερία να αναθεωρούν και να βελτιώνουν το έργο τους με την πάροδο του χρόνου».

«Αυτή η αλλαγή πυροδότησε διαμάχη - κάποιοι υποστήριξαν ότι οι αληθινοί καλλιτέχνες θα έπρεπε να μπορούν να αφοσιώνονται στον καμβά χωρίς διορθώσεις, άλλοι ασπάστηκαν τη νέα ευελιξία» δήλωσε ο Μίλερ, ο οποίος θα είναι επικεφαλής της κριτικής επιτροπής του Κινηματογραφικού Φεστιβάλ Omni AI στην Αυστραλία.

«Μια παρόμοια συζήτηση ξεδιπλώθηκε στα μέσα του 19ου αιώνα με την άφιξη της φωτογραφίας. Η τέχνη πρέπει να εξελίσσεται. Και ενώ η φωτογραφία έγινε ξεχωριστό είδος, η ζωγραφική συνέχισε να υπάρχει. Και οι δύο άλλαξαν, αλλά και οι δύο άντεξαν. Η τέχνη άλλαξε» πρόσθεσε.

Υποστήριξε επίσης την Τεχνητή Νοημοσύνη επειδή είναι «πολύ πιο ισότιμη». «Θα κάνει την αφήγηση στην οθόνη διαθέσιμη σε όποιον έχει κάποιο κάλεσμα σε αυτήν» ανέφερε. «Γνωρίζω παιδιά που δεν είναι ακόμη στην εφηβεία τους και χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη. Δεν χρειάζεται να συγκεντρώσουν χρήματα. Γυρίζουν ταινίες - ή τουλάχιστον συνθέτουν υλικό» εξήγησε.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη, είπε ο Μίλερ, αντιπροσωπεύει «το πιο δυναμικά εξελισσόμενο εργαλείο στη δημιουργία κινούμενης εικόνας». «Ως σκηνοθέτη, πάντα με καθοδηγούσαν τα εργαλεία. Η Τεχνητή Νοημοσύνη ήρθε για να μείνει και να αλλάξει τα πράγματα» υποστήριξε σημειώνοντας ότι «για την ισορροπία μεταξύ της ανθρώπινης δημιουργικότητας και της ικανότητας των μηχανών γίνεται η συζήτηση και επικρατεί άγχος».

Αλλά ο Αυστραλός σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός είπε τελικά ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν αποτελεί απειλή επειδή δεν μπορεί να αντικαταστήσει την «ανθρώπινη ουσία». Τόνισε ακόμη ότι δεν πιστεύει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να αντικαταστήσει ή να αναβιώσει τους ηθοποιούς με ειλικρινή τρόπο λόγω της ιδιαιτερότητας μιας ανθρώπινης ερμηνείας.

Το Omni Generative Film Festival είναι ένα διεθνές, διετές Φεστιβάλ Κινηματογράφου, που παρουσιάζει τι είναι δυνατό στον κόσμο της δημιουργίας βίντεο και ταινιών με την υποστήριξη της Γενετικής και Τεχνητής Νοημοσύνης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

