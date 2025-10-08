«Ballad of a Small Player»: Κυκλοφόρησε το trailer της ταινίας με πρωταγωνιστή τον Κόλιν Φάρελ

Tο επίσημο τρέιλερ της ψυχολογικής ταινίας θρίλερ «Ballad of a Small Player», σε σκηνοθεσία Έντουαρντ Μπέργκερ (Edward Berger), με πρωταγωνιστή τον Κόλιν Φάρελ, κυκλοφόρησε ενόψει της προβολής της σε κινηματογραφικές αίθουσες.

Το σενάριο υπογράφει ο Ρόουαν Τζόφι, βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Λόρενς Όσμπορν. Ακολουθεί «έναν τζογαδόρο υψηλών πονταρισμάτων, τον Lord Doyle ο οποίος καταφεύγει στο Μακάο για να κρυφτεί από το παρελθόν και τα χρέη του. Εκεί γνωρίζει μια μυστηριώδη υπάλληλο του καζίνο που έχει επίσης τα δικά της μυστικά και ίσως είναι το κλειδί της σωτηρίας του. Στο μεταξύ μια ιδιωτική ντετέκτιβ πλησιάζει τον Doyle για να ανακαλύψει από τι προσπαθεί να ξεφύγει».

Το καστ αστέρων περιλαμβάνει επίσης τους Τίλντα Σουίντον, Φάλα Τσεν, Ντιάνι Γιπ και Άλεξ Τζένινγκς. Ο διάσημος δημιουργός επέλεξε να συνεργαστεί ξανά με τη βραβευμένη με Όσκαρ ομάδα που τον συνόδευσε στην παγκόσμια επιτυχία του «All Quiet on the Western Front», η οποία περιλαμβάνει τον βραβευμένο με Όσκαρ διευθυντή φωτογραφίας, Τζέιμς Φρεντ, και τον συνθέτη Βόλκερ Μπέρτελμαν. Σύμφωνα με το Deadline, το «Ballad of a Small Player» θα κάνει πρεμιέρα σε επιλεγμένους κινηματογράφους στις 15 Οκτωβρίου.

