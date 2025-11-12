Την πρώτη φορά που ο Τζέικομπ Ελόρντι (Jacob Elordi) εμφανίζεται στο παγωμένο τοπίο ως μια απειλητική φιγούρα ντυμένη στα μαύρα στην ταινία «Frankenstein» του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο, είναι σαφές ότι ο Αυστραλός ηθοποιός γεννήθηκε για να παίξει αυτόν τον ρόλο. Αλλά αυτό, σχεδόν, δεν συνέβη.

Εννέα εβδομάδες πριν από την έναρξη της παραγωγής, ο Andrew Garfield, ο οποίος είχε αναλάβει να παίξει το «πλάσμα» απέναντι στον Victor Frankenstein του Oscar Isaac, αναγκάστηκε να αποχωρήσει λόγω ανειλημμένων επαγγελματικών υποχρεώσεων. Τότε μπήκε ο Τζέικομπ Ελόρντι, ο οποίος μεταμορφώθηκε στο τραγικό πλάσμα και έκανε τον ρόλο δικό του.

«Ο Ελόρντι ήταν ένας υπέροχος καμβάς για να παίξω και να δουλέψω αυτό το πλάσμα», ανέφερε ο Mike Hill, επικεφαλής του τμήματος προσθετικών εφέ μακιγιάζ. «Αλλά υπάρχει και μια ψυχή εκεί μέσα, και υπάρχει μια ενεργή ερμηνεία εκεί μέσα».

Ο ηθοποιός είχε αρκετό χρόνο να προετοιμαστεί για την ερμηνεία του στην καρέκλα του μακιγιάζ — χρειάστηκαν έως και 10 ώρες για να εφαρμοστούν τα προσθετικά του πλάσματος από το κεφάλι μέχρι τα δάχτυλα των ποδιών. «Χωρίς την υπομονή του, αυτό δεν θα ήταν δυνατό», παραδέχεται ο Mike Hill.

Ο σχεδιασμός του πλάσματος βασίζεται στην ανθρώπινη ανατομία, από τα κομμάτια του σώματος που μοιάζουν με παζλ μέχρι τα ρούχα που αποκτά με την πάροδο του χρόνου.

Η διασκευή του μύθου του «Φρανκενστάιν» αποτελούσε όνειρο ζωής για τον Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο και είναι εύκολο να καταλάβει κανείς τους λόγους για τους οποίους υπήρχε εξαρχής αυτό το πάθος: η παραμυθένια ατμόσφαιρα, ο κατατρεγμένος απόκληρος, η αγνότητα απέναντι στο σκοτάδι και η άπλετη στοργή και διάθεση κατανόησης προς ό,τι ορίζει μια κοινωνία ως «τέρας» είναι στοιχεία που απαντώνται σχεδόν στο σύνολο της φιλμογραφίας του Ντελ Τόρο, αποκαλύπτοντας έναν δημιουργό με μεγάλη καρδιά που σχεδόν πάντα προσπαθεί να ανακαλύψει το φως μέσα στις σκιές.

Κι ο «Frankenstein» είναι ακριβώς το «πλάσμα» που ο δημιουργός Ντελ Τόρο ήταν προορισμένος να δημιουργήσει: πιθανότατα δεν θα καταφέρει να σώσει τον κόσμο, θα τον κάνει σίγουρα, όμως, καλύτερο.

Κριτικοί και θεατές στα κοινωνικά δίκτυα μιλούν για μια «συγκλονιστική μεταμόρφωση» του Ελόρντι, που ενσαρκώνει το πλάσμα με ανθρώπινη ευαισθησία και υπαρξιακό βάθος. «Τι αριστούργημα! Δεν είναι απλώς τρόμος, είναι ποίηση», σχολίασαν πολλοί χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ άλλοι έγραψαν πως «ο Ελόρντι αξίζει το Όσκαρ για την ερμηνεία του».

Ο Τζέικομπ Ελόρντι, γνωστός από το «Euphoria» και το «Saltburn», αφήνει πίσω του την εικόνα του νεαρού σταρ για να αποδείξει ότι διαθέτει το βάθος και την ωριμότητα ενός μεγάλου ηθοποιού. Η ερμηνεία του δεν στηρίζεται σε εντυπωσιασμούς, αλλά σε σιωπές, βλέμματα και ευαλωτότητα, στοιχεία που την καθιστούν από τις πιο δυνατές στιγμές της καριέρας του.

