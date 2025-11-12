«Toy Story 5»: Αντιμέτωπα με… «νέα απειλή» τα αγαπημένα παιχνίδια (trailer)

Δόθηκε στη δημοσιότητα το πρώτο teaser του «Toy Story 5» των Disney/Pixar, προσφέροντας μια σύντομη ματιά στην πολυαναμενόμενη συνέχεια, η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το επόμενο καλοκαίρι.

Το κλιπ διάρκειας 49 δευτερολέπτων, παρουσιάζει τον νέο χαρακτήρα που εισβάλει και είναι «απειλή» για την διάσημη παλιοπαρέα του Woody και του Buzz έχοντας το σλόγκαν «η εποχή των κλασικών παιχνιδιών τελείωσε». Πρόκειται για το Lilypad, ένα έξυπνο tablet, στο οποίο δανείζει τη φωνή της η σταρ των ταινιών «Past Lives» και «Tron: Ares», Γκρέτα Λι.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Άντριου Στάντον και η Μακένα Χάρις υπογράφουν τη σκηνοθεσία και υπόσχονται έναν «παιχνιδιάρικο ανταγωνιστικό τόνο» στο νέο κεφάλαιο του «Toy Story». Σημειώνεται ότι ο Στάντον φέρει την σκηνοθετική υπογραφή των «Finding Nemo» και «Wall-E», ενώ η ταινία αποτελεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο της Χάρις, η οποία έχει εργαστεί και σε άλλα έργα της Pixar στο παρελθόν.

«Ήταν ένα ξεκαρδιστικό και συγκινητικό ταξίδι κατά το οποίο εξερευνήσαμε πώς η αγαπημένη μας ομάδα παιχνιδιών προσαρμόζεται στον σύγχρονο κόσμο της τεχνολογίας. Είμαστε χαρούμενοι που μοιραζόμαστε αυτή την πρώτη γεύση με το κοινό», ανέφεραν στη δήλωσή τους οι σκηνοθέτες.

Ο Τομ Χανκς, ο Τιμ Άλεν και η Τζόαν Κιούζακ είναι μεταξύ των ηθοποιών που επιστρέφουν στο φωνητικό καστ στο οποίο συμμετέχει ως το «παιχνίδι τεχνολογίας εκμάθησης τουαλέτας» με το όνομα «Smarty Pants» ο Κόναν Ο'Μπράιεν.

Ο Έρνι Χάντσον θα αντικαταστήσει τον Καρλ Γουέδερς που έφυγε από τη ζωή, στις αρχές του περασμένου χρόνου σε ηλικία 76 ετών, δανείζοντας τη φωνή του στον Combat Carl. Η παραγωγή της πέμπτης ταινίας επιβεβαιώθηκε στις αρχές του 2023, συνεχίζοντας το διάσημο franchise το οποίο έχει αγαπηθεί από εκατομμύρια παιδιά και έχει αποφέρει 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Επίσης, θα είναι η πρώτη ταινία της σειράς στην οποία δεν θα συμμετέχει ο Τζον Λάσιτερ, ο οποίος αποχώρησε από την Pixar το 2018 μετά από κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση.

Η κυκλοφορία του «Toy Story 5» θα πραγματοποιηθεί σε μία από τις πιο ανταγωνιστικές κινηματογραφικές περιόδους καθώς θα βρεθεί ανάμεσα στις πρεμιέρες των «The Devil Wears Prada 2», «Mortal Kombat II», «Scary Movie 6», «Minions 3», και «Spider-Man: Brand New Day», σύμφωνα με τον Guardian.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.