«Marty Supreme»: Δείτε το νέο trailer με τον Τιμοτέ Σαλαμέ

Η A24 κυκλοφόρησε ένα νέο τρέιλερ για την ταινία «Marty Supreme», τη δραματική κομεντί του Τζος Σάφντι, με πρωταγωνιστή τον Τιμοτέ Σαλαμέ στον ρόλο του πρωταθλητή του πινγκ-πονγκ Marty Mauser.

Με φόντο τη δεκαετία του 1950, το «Marty Supreme» ακολουθεί τον Marty Mauser, καθώς κυνηγάει το όνειρό του να γίνει πρωταθλητής πινγκ-πονγκ. Σύμφωνα με το Variety, η ταινία είναι μια εκδοχή μυθοπλασίας της πραγματικής ζωής του Μάρτι Ράισμαν, ο οποίος απέσπασε πέντε μετάλλια σε παγκόσμια πρωταθλήματα πινγκ-πονγκ. Στο πλευρό του βρίσκονται οι Γκουίνεθ Πάλτροου, Φραν Ντρέσερ, Tyler, the Creator, Πεν Τζίλετ και Αμπελ Φεράρα, μεταξύ άλλων.

Η τελευταία μεγάλου μήκους ταινία του Σάφντι ήταν το «Uncut Gems» του 2019, την οποία σκηνοθέτησε και συνέγραψε από κοινού με τον αδελφό του, Μπένι Σάφντι. Το «Marty Supreme» αποτελεί την πρώτη, σόλο, μεγάλου μήκους ταινία του από το ντεμπούτο του το 2008 με το «The Pleasure of Being Robbed».

Το σενάριο συνυπόγραψε με τον Ρόναλντ Μπρόνσταϊν, ενώ μοιράζεται και μέρος της παραγωγής μαζί με τους Μπρόνσταϊν, Έλι Μπους, Σαλαμέ, Άντονι Κατάγας και την A24. Όπως αναφέρει το World of Reel, η ταινία είναι η ακριβότερη παραγωγή όλων των εποχών για την ανεξάρτητη κινηματογραφική εταιρεία με τις φήμες να αποκαλύπτουν ότι ο προϋπολογισμός ανήλθε στα 90 εκατομμύρια δολάρια.

Τον Οκτώβριο, το «Marty Supreme» έλαβε θερμή υποδοχή κατά τη διάρκεια μιας μυστικής προβολής στο 63ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης, όπου ο σκηνοθέτης μαζί με τον Σαλαμέ και τους Γκουίνεθ Πάλτροου, Τάιλερ Οκόνμα, Οντέσα Αζιόν και Ρόναλντ Μπρόνσταϊν, έκαναν μια εμφάνιση-έκπληξη.

«Αυτή η ταινία — από πολλές απόψεις, πέρα από το ότι αφορά τον Marty Mauser — είναι μια ερωτική επιστολή προς τη Νέα Υόρκη», δήλωσε ο Σαλαμέ επί σκηνής.

