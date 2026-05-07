Τζεφ Μπρίτζες: Αφηγητής στο ντοκιμαντέρ «In the Company of Wolves: An American Journey»

O Τζεφ Μπρίτζες είναι ο αφηγητής στο ντοκιμαντέρ «In the Company of Wolves: An American Journey», σε σκηνοθεσία Σούζαν Κούτσερα που απέκτησε η Vision Films. Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών στις 15 Μαΐου στο θέατρο Olympia.

Mετά τις Κάννες, το ντοκιμαντέρ θα κυκλοφορήσει σε περιορισμένο αριθμό αιθουσών στις ΗΠΑ και θα είναι διαθέσιμο μέσω βίντεο on demand από τις 17 Ιουλίου.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ για τον ρόλο του στην ταινία «Crazy Heart» ηθοποιός αφηγείται το ταξίδι των λύκων και άλλων ζώων ως συνοδοιπόρων στην αμερικανική ιστορία. Ο Μπρίτζες είπε: «Μας υπενθυμίζει ότι τα άγρια και τα εξημερωμένα ζώα αντανακλούσαν πάντα τη βαθύτερη ιστορία του ποιοι είμαστε ως έθνος - και ποιοι μπορούμε να γίνουμε».

Ο Μπρίτζες με την αμοιβή του από την ταινία, σύμφωνα με το Variety, θα υποστηρίξει διάφορους οργανισμούς προστασίας της φύσης, συμπεριλαμβανομένου του Ιδρύματος Vital Ground, που προστατεύει και συνδέει τους βιότοπους άγριας ζωής στα Βόρεια Βραχώδη Όρη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.