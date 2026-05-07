Μπρένταν Φρέιζερ: Ταξιδεύει στον Άρη στο νέο sci-fi θρίλερ «Starman»

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Μπρένταν Φρέιζερ πρόκειται να πρωταγωνιστήσει στο sci-fi θρίλερ «Starman», σε σενάριο και σκηνοθεσία του βραβευμένου με Emmy, Τζος Γουέικλι.

Ο διάσημος ηθοποιός θα υποδυθεί τον οραματιστή τεχνολόγο Tom Adams, έναν αρχιτέκτονα του μέλλοντος, ο οποίος «ξεκινά μια ιστορική αποστολή στον Άρη, τοποθετώντας τον εαυτό του στην πρώτη γραμμή του επόμενου συνόρου της ανθρωπότητας. Ωστόσο, όταν απρόβλεπτα γεγονότα τον βρίσκουν εκατομμύρια μίλια μακριά από τη Γη, η αποστολή του μετατρέπεται σε έναν αγώνα δρόμου ενάντια στον χρόνο, ο οποίος δεν καθοδηγείται μόνο από την ανάγκη για επιβίωση, αλλά από την αγάπη».

Brendan Fraser Blasting Off For High-Stakes Mars Mission In Josh Wakely's 'Starman' https://t.co/jpyqXpjnCi — Deadline (@DEADLINE) May 6, 2026

Το πρότζεκτ αποτελεί παραγωγή της Grace: A Storytelling Company. Ο Έντι Βάισμαν της Sight Unseen αναλαμβάνει χρέη παραγωγού, συνεχίζοντας τη συνεργασία του με τον σταρ μετά την ταινία «Rental Family» της Searchlight. Στην παραγωγή συμμετέχουν επίσης ο σκηνοθέτης και η Ρεμπέκα Γκράχαμ από την πλευρά της Grace.

Την ομάδα των εκτελεστικών παραγωγών πλαισιώνει ο καταξιωμένος δημιουργός Ντέιβιντ Σ. Γκόγιερ μαζί με τους Τάρεκ Σερίφ, Ράιαν Γκρέιβς και Τζούλια Λεμπέντεφ της Sight Unseen. Οι Σερίφ και Γκρέιβς χρηματοδοτούν την ταινία, με τα γυρίσματα να είναι προγραμματισμένα να ξεκινήσουν το καλοκαίρι. Η εταιρεία Anton θα ξεκινήσει τις πωλήσεις στο Marché du Film των Καννών, όπου αναμένεται να αποκαλυφθούν περισσότερες λεπτομέρειες για το έργο, σύμφωνα με το Deadline.

Παράλληλα, ο Φρέιζερ θα υποδυθεί τον Πρόεδρο Ντουάιτ Αϊζενχάουερ στην ταινία «Pressure» της Focus Features. Επίσης, αναμένεται να εμφανιστεί στο πλευρό των Ντάστιν Χόφμαν και Μπιλ Μάρεϊ στο φιλμ «Diamond» του Άντι Γκαρσία, το οποίο θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στις Κάννες, ενώ θα επιστρέψει στον εμβληματικό του ρόλο στο επερχόμενο τέταρτο μέρος του franchise «The Mummy», μαζί με τη Ρέιτσελ Βάις.

Πηγή: skai.gr

