Το ενδιαφέρον γύρω από τη νέα κινηματογραφική «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν αυξάνεται συνεχώς, ιδιαίτερα μετά την κυκλοφορία του νέου τρέιλερ αλλά και τη σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση του διάσημου σκηνοθέτη στην εκπομπή του Στίβεν Κόλμπερτ.

Η πολυαναμενόμενη ταινία, με πρωταγωνιστή τον Ματ Ντέιμον στον ρόλο του Οδυσσέα, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 17 Ιουλίου και ήδη θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά γεγονότα των τελευταίων ετών. Το μεγάλο ερώτημα, όμως, που απασχολεί τόσο τους λάτρεις του κινηματογράφου όσο και τους μελετητές της αρχαίας ελληνικής γραμματείας είναι ένα: πόσο πιστός θα παραμείνει ο Κρίστοφερ Νόλαν στο ομηρικό έπος;

Οι πρώτες εικόνες και πληροφορίες που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα δείχνουν ότι ο σκηνοθέτης επιχειρεί μια φιλόδοξη και εντυπωσιακή μεταφορά της «Οδύσσειας», χωρίς να απομακρύνεται ιδιαίτερα από τον πυρήνα του έργου του Ομήρου.

Τα τρέιλερ αποκαλύπτουν ήδη μερικές από τις πιο εμβληματικές στιγμές του έπους: τον Κύκλωπα Πολύφημο, τη δίνη της Χάρυβδης, την κάθοδο του Οδυσσέα στον Άδη για να καλέσει τα πνεύματα των νεκρών, αλλά και την κατάσταση χάους στην Ιθάκη, όπου οι μνηστήρες πολιορκούν την Πηνελόπη.

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον εμφανίζεται στον ρόλο του Αντίνοου, του πιο αλαζονικού και βίαιου μνηστήρα, ενώ η Αν Χάθαγουεϊ υποδύεται την Πηνελόπη και ο Τομ Χόλαντ τον Τηλέμαχο. Ο Κρίστοφερ Νόλαν φαίνεται πως δεν μπόρεσε να αντισταθεί ούτε στον Δούρειο Ίππο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η ταινία θα περιλαμβάνει σχεδόν όλες τις διάσημες σκηνές του ομηρικού έργου, από τη Σκύλλα και τη Χάρυβδη μέχρι τον πιστό σκύλο Άργο. Αυτό που κάνει όμως τη συγκεκριμένη κινηματογραφική μεταφορά τόσο ενδιαφέρουσα είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Νόλαν σκοπεύει να αποδώσει τη «μη γραμμική αφήγηση» του Ομήρου, στοιχείο που ο ίδιος θεωρεί κεντρικό στην ταυτότητα της «Οδύσσειας».

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο σκηνοθέτης χαρακτήρισε το έργο του Ομήρου «την πρώτη μη γραμμική αφήγηση στην ιστορία της λογοτεχνίας». Η συγκεκριμένη αφηγηματική τεχνική ταιριάζει απόλυτα στο κινηματογραφικό ύφος του Κρίστοφερ Νόλαν, ο οποίος έχει «χτίσει» ολόκληρη την καριέρα του πάνω σε περίπλοκες χρονικές δομές και αφηγηματικά παζλ, από το «Memento» και το «Inception» μέχρι το «Interstellar» και το «Tenet».

Ένας από τους λόγους που κάνουν τον Όμηρο αξεπέραστο δημιουργό είναι ο τρόπος που αφηγήθηκε την περιπλάνηση του Οδυσσέα. Δεν ακολούθησε τη χρονολογική σειρά των γεγονότων, αλλά ξεκίνησε την αφήγησή του από το σημείο που ο Οδυσσέας βρίσκεται στην Καλυψώ, στο νησί της Ωγυγίας, λίγο πριν φτάσει στην Ιθάκη. Η τεχνική αυτή ονομάζεται «in medias res», δηλαδή από τη μέση των γεγονότων. Μετά την Καλυψώ, ο Οδυσσέας πηγαίνει στους Φαίακες κι εκεί αφηγείται στους Φαίακες τα γεγονότα από την αρχή. Η δευτερεύουσα διήγηση του Οδυσσέα ονομάζεται εγκιβωτισμός (ο αφηγητής δίνει τον λόγο σε κάποιον ήρωα κι αυτός αφηγείται μια νέα αφήγηση).

Όπως και στο ομηρικό έπος, έτσι και στην ταινία φαίνεται ότι η ιστορία θα ξεκινά από την Ιθάκη, με τον Οδυσσέα απόντα, ενώ πολλά από τα σημαντικότερα γεγονότα θα παρουσιάζονται μέσα από αναδρομές και αφηγήσεις του ίδιου του ήρωα. Παράλληλα, ο Νόλαν φαίνεται αποφασισμένος να διατηρήσει και το μεταφυσικό στοιχείο του έργου, κάτι που πολλές προηγούμενες κινηματογραφικές διασκευές είχαν αφαιρέσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ζεντάγια θα υποδυθεί τη θεά Αθηνά, η οποία στην «Οδύσσεια» λειτουργεί ως προστάτιδα και καθοδηγήτρια του Οδυσσέα και του Τηλέμαχου. Ο ίδιος ο σκηνοθέτης άφησε να εννοηθεί ότι οι θεοί θα έχουν σημαντική παρουσία στην ταινία. «Είναι ένας κόσμος όπου οι άνθρωποι έβλεπαν τους θεούς παντού — στον άνεμο, στη θάλασσα, στις καταιγίδες. Θέλουμε να βάλουμε το κοινό μέσα σε αυτή τη νοοτροπία», δήλωσε.

Η πιθανή παρουσία των θεών θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς πολλές σύγχρονες διασκευές της ελληνικής μυθολογίας έχουν επιλέξει να αφαιρέσουν το θείο στοιχείο, παρουσιάζοντας πιο «ρεαλιστικές» εκδοχές των ιστοριών.

Ωστόσο, παραμένει άγνωστο μέχρι ποιου σημείου ο Κρίστοφερ Νόλαν θα τολμήσει να αποδώσει τις πιο σκοτεινές και αμφιλεγόμενες πλευρές του έργου. Στο ομηρικό κείμενο, ο Οδυσσέας έχει ερωτικές σχέσεις με την Κίρκη και την Καλυψώ, ενώ η κοινωνία που παρουσιάζεται βασίζεται στη δουλεία και στη βία. Επιπλέον, ένα από τα πιο σκληρά επεισόδια της «Οδύσσειας» είναι η εκτέλεση των δώδεκα δούλων (θεραπαινίδων, στη «Μνηστηροφονία», Ραψωδία χ, 22η ενότητα της Οδύσσειας) που είχαν σχέσεις με τους μνηστήρες, σκηνή που πολλοί θεωρούν εξαιρετικά δύσκολο να παρουσιαστεί σε μια σύγχρονη blockbuster παραγωγή. Παρ’ όλα αυτά, η Μελανθώ, ρόλο που θα υποδυθεί η Μία Γκοθ, έχει ήδη προκαλέσει εικασίες ότι ο Νόλαν ίσως δεν αποφύγει εντελώς αυτή τη σκοτεινή πτυχή της ιστορίας.

Ο Κρίστοφερ Νόλαν έχει χαρακτηρίσει την «Οδύσσεια» «μία από τις μεγαλύτερες περιπέτειες όλων των εποχών» και έχει παραδεχτεί ότι ήθελε εδώ και χρόνια να δημιουργήσει ένα ελληνικό έπος μεγάλου budget.

Η σχέση του με την αρχαιοελληνική μυθολογία ξεκινά ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν είχε συνδεθεί με την ταινία «Τροία» του Βόλφγκανγκ Πέτερσεν πριν τελικά αναλάβει το «Batman Begins», την ταινία που απογείωσε την καριέρα του στο Χόλιγουντ. Σήμερα, μετά την τεράστια επιτυχία του «Oppenheimer» και την κυριαρχία του στα Όσκαρ, ο Νόλαν φαίνεται να έχει πλέον την απόλυτη ελευθερία να μετατρέψει την «Οδύσσεια» στο πιο φιλόδοξο κινηματογραφικό εγχείρημα της καριέρας του.

Και αν κρίνει κανείς από τα πρώτα δείγματα, η ταινία δεν θα είναι απλώς μία ακόμη διασκευή της ελληνικής μυθολογίας, αλλά μια τεράστια κινηματογραφική εμπειρία που φιλοδοξεί να επανασυστήσει τον Όμηρο στο παγκόσμιο κοινό με τρόπο εντυπωσιακό, σκοτεινό και απόλυτα… «νολανικό».

