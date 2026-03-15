Το Netflix επιβεβαίωσε ότι θα υπάρξει συνέχεια της ταινίας KPop Demon Hunters

Η βραβευμένη ταινία animation K-Pop Demon Hunters θα έχει συνέχεια, όπως ανακοίνωσε το Netflix.

Η μουσική ταινία ακολουθεί το συγκρότημα K-pop Huntr/X – που αποτελείται από τη Ρούμι, τη Μίρα και τη Ζόι – οι οποίες χρησιμοποιούν τις μυστικές τους ταυτότητες για να προστατεύσουν τους θαυμαστές τους από μια αυξανόμενη υπερφυσική απειλή, το αντίπαλο boy band και τους δαίμονες μεταμφιεσμένους, Saja Boys.

Το Netflix επιβεβαίωσε ότι θα υπάρξει συνέχεια της ταινίας με τους Μάγκι Κανγκ και Κρις Έπελχανς να επιστρέφουν για να σκηνοθετήσουν.

Η Κανγκ σε δήλωσή της που αναρτήθηκε στον λογαρισμό της ταινίας K-Pop Demon Hunters στο Instagram δήλωσε: «Ως σκηνοθέτρια από την Κορέα, νιώθω τεράστια υπερηφάνεια που το κοινό θέλει περισσότερα από αυτήν την κορεατική ιστορία και τους Κορεάτες χαρακτήρες μας.

«Υπάρχουν τόσα πολλά περισσότερα σε αυτόν τον κόσμο που έχουμε χτίσει και είμαι ενθουσιασμένη που σας τα δείχνω. Αυτή είναι μόνο η αρχή» πρόσθεσε.

«Αυτοί οι χαρακτήρες είναι σαν οικογένεια για εμάς, ο κόσμος τους έχει γίνει το δεύτερο σπίτι μας. Ανυπομονούμε να γράψουμε το επόμενο κεφάλαιό τους, να τους προκαλέσουμε και να τους παρακολουθήσουμε να εξελίσσονται — και να συνεχίσουμε να διευρύνουμε τα όρια του πώς μπορούν να συνδυαστούν η μουσική, τα κινούμενα σχέδια και η ιστορία» ανέφερε ο Κρις Κρις Έπελχανς.

Η ταινία έκανε πρεμιέρα τον Ιούνιο του 2025 και έγινε η πιο δημοφιλής του Netflix με περισσότερες από 325 εκατομμύρια προβολές στις πρώτες 91 ημέρες κυκλοφορίας της, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Tudum του Netflix.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν ο Κεν Τζέονγκ, ο Ντάνιελ Ντάε Κιμ και οι τραγουδίστριες πίσω από τις σούπερ σταρ της K-pop, Ejae, Όντρεϊ Νούνα και Ρέι Αμί.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

