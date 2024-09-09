Ο «Σκαθαροζούμης Σκαθαροζούμης» μια συνέχεια του κλασικού έργου του Τιμ Μπάρτον του 1988, έκανε πωλήσεις εισιτηρίων 110 εκατομμυρίων δολαρίων, το Σαββατοκύριακο της πρεμιέρας του στις ΗΠΑ, με βάση τα στοιχεία της Comscore.

Το «αστρικό εγχώριο άνοιγμα» είναι το δεύτερο υψηλότερο για ταινία τον Σεπτέμβριο, ενώ στην κορυφή βρίσκεται μόνο το «It», το οποίο κέρδισε 123 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο Σαββατοκύριακο του 2017, δήλωσε την Κυριακή το Boxoffice Pro .

«Το κοινό της γενιάς του νέου «Beetlejuice» είδε παιδιά και ενήλικες να ντύνονται για παραστάσεις, μετατρέποντάς το σε εκδήλωση», ανέφερε η επίσημη δημοσίευση της Εθνικής Ένωσης Ιδιοκτητών Θεάτρου. «Είναι αυτό το σπάνιο σίκουελ που έμοιαζε σαν συνέχεια και όχι ριμέικ του πρωτότυπου, δίνοντας ταυτόχρονα στο κοινό αυτό που ήθελε».

Παγκοσμίως, το «Beetlejuice Beetlejuice», στο οποίο πρωταγωνιστούν οι Jenna Ortega, Winona Ryder και Michael Keaton, κέρδισε περίπου 145,4 εκατομμύρια δολάρια το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με το Comscore.

Η Ortega, η οποία υποδύεται την Astrid, την κόρη του χαρακτήρα του Ryder, Lydia Deetz, γεννήθηκε σχεδόν 15 χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου "Beetlejuice" και είδε την αρχική ταινία στα 9 της χρόνια.

«Η Τζένα έπρεπε να γεννηθεί, να γίνει ηθοποιός και να δουλέψει με τον Τιμ», είπε σε πρόσφατη συνέντευξή της στο CNN η Catherine O'Hara , η οποία επαναλαμβάνει τον ρόλο της Delia Deetz στη νέα ταινία.

Ο Ορτέγκα είπε στο CNN ότι ο Μπάρτον της πρόσφερε τον ρόλο του «Beetlejuice Beetlejuice» ενώ δούλευαν μαζί στη δεύτερη σεζόν του επιτυχημένου σόου του Netflix «Wednesday», το οποίο βασίζεται σε ένα άλλο σκοτεινό και μακάβριο franchise, «The Addams Family».

