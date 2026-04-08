«The Invite»: Kυκλοφόρησε το πρώτο trailer της ταινίας

Η A24 κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ για το «The Invite», σε σκηνοθεσία της Ολίβια Γουάιλντ, η οποία βρίσκεται και στο πρωταγωνιστικό καστ μαζί με τους Σεθ Ρόγκεν, Πενέλοπε Κρουζ και Έντουαρντ Νόρτον.

Το φιλμ, το οποίο συνδυάζει στοιχεία δράματος και κωμωδίας, φέρει την υπογραφή των Γουίλ ΜακΚόρμακ και Ρασίντα Τζόουνς, στο σενάριο. Η ιστορία ακολουθεί τον Joe και την Angela, ένα παντρεμένο ζευγάρι του οποίου η σχέση κρέμεται από μια κλωστή.

«Όταν προσκαλούν τους μυστηριώδεις γείτονες του επάνω ορόφου για ένα δείπνο, η νύχτα παίρνει μια απρόσμενη τροπή», αναφέρει η επίσημη σύνοψη. «Κατάφεραν να αναζωπυρώσουν τη σπίθα ή άναψαν το σπίρτο που θα τα κάψει όλα;».

Το "The Invite" έκανε πρεμιέρα στο Sundance τον Ιανουάριο και κέρδισε τις εντυπώσεις τόσο του κοινού όσο και των εταιρειών διανομής. Σύμφωνα με το Variety, η ταινία πυροδότησε έναν πόλεμο προσφορών, στον οποίο συμμετείχαν οι Focus Features, Neon, Netflix, Apple, Searchlight και η Black Bear.

Για την Ολίβια Γουάιλντ η ταινία αποτελεί την τρίτη σκηνοθετική της απόπειρα μετά το «Booksmart» (2019) και το «Don't Worry Darling» (2023) ενώ μετά την προβολή της στο φεστιβάλ, έλαβε ένα παρατεταμένο χειροκρότημα.

Την παραγωγή υπογράφουν οι Μπεν Μπράουνινγκ, Ντέιβιντ Πέρμουτ και Μέγκαν Έλισον της Annapurna Pictures. Σύμφωνα με το Variety, η ταινία θα κάνει πρεμιέρα σε επιλεγμένους αμερικανικούς κινηματογράφους στις 26 Ιουνίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.