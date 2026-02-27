«The Christophers»: Ο Ίαν ΜακΚέλεν πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία του Στίβεν Σόντερμπεργκ

Ο σκηνοθέτης του «Ocean's 11» Στίβεν Σόντερμπεργκ επιστρέφει με τη νέα του ταινία «The Christophers» στην οποία πρωταγωνιστεί ο θρυλικός Βρετανός ηθοποιός Ίαν ΜακΚέλεν, στον ρόλο του πατριάρχη μιας πολύ «μπερδεμένης» οικογένειας.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «ο Julian Sklar υπήρξε μεγάλο όνομα της Pop Art στο Λονδίνο του '60 και του '70, αλλά έχει δεκαετίες να πιάσει πινέλο και είναι απένταρος εδώ και χρόνια. Τα δύο του παιδιά, που δεν έχουν επαφές μαζί του αλλά καίγονται για την κληρονομιά, προσλαμβάνουν τη Lori μια συντηρήτρια τέχνης και πρώην πλαστογράφο, να γίνει η βοηθός του με σκοπό να αποκτήσει πρόσβαση σε οκτώ ημιτελείς καμβάδες που έχει κρυμμένους στην αποθήκη. Το σχέδιό της είναι να τους ολοκληρώσει κρυφά και στη συνέχεια να τους επιστρέψει στην αποθήκη, ώστε να «ανακαλυφθούν» ως αυθεντικοί θησαυροί μόλις ο Julian πεθάνει».

Στο πλευρό του Ίαν ΜακΚέλεν πρωταγωνιστούν οι Μικαέλα Κόελ, Τζέσικα Γκάνινγκ και Τζέιμς Κόρντεν. Το σενάριο της ταινίας υπογράφει ο τακτικός συνεργάτης του Σόντερμπεργκ, Εντ Σόλομον. Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο το 2025, όπου τα δικαιώματα διανομής αγοράστηκαν από την εταιρεία Neon. Οι κριτικοί έδωσαν υψηλή βαθμολογία, αποθεώνοντας κυρίως την ερμηνεία του ΜακΚέλεν, σύμφωνα με το IndieWire.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.