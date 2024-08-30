Η Έμα Ρόμπερτς (Emma Roberts) διεκδικεί τον ρόλο της ζωής της στην επερχόμενη βιογραφική ταινία της Μπρίτνεϊ Σπίαρς (Britney Spears) η οποία είναι στα σκαριά.

Η ταινία θα είναι βασισμένη στο βιβλίο που κυκλοφόρησε η τραγουδίστρια τον περσινό Οκτώβριο, με τίτλο, «The Woman In Me». Τα κινηματογραφικά δικαιώματά της βιογραφίας απέκτησε μετά από έναν «πόλεμο» προσφορών η Universal ενώ τη σκηνοθεσία θα κάνει ο Jon M. Chu, σύμφωνα με το Deadline.

Η Felicia Culotta, πρώην βοηθός της Σπίαρς από το 1997 έως το 2007, πρότεινε σε συνέντευξή της στο TMZ την Ρόμπερτς στο πρωταγωνιστικό ρόλο. Επίσης ανέφερε για το καστ και την Ντρου Μπάριμορ (Drew Barrymore) και τον Τιμοτέ Σαλαμέ (Timothee Chalamet) στον ρόλο μάλιστα του Τζάστιν Τίμπερλεϊκ (Justin Timberlake).

Όταν έμαθε για αυτό, η ανιψιά της Τζούλια Ρόμπερτς, μοιράστηκε την αντίδρασή της στο Cosmopolitan. «Είπα: "Λατρεύω τη βοηθό της". Θέλω να πω, είναι το πραγματικό μου όνειρο να παίξω την Μπρίτνεϊ Σπίαρς. Είναι μια φήμη, αλλά ελπίζω ότι ίσως γίνει πραγματικότητα», ανέφερε και παράλληλα συμπλήρωσε. «Εννοώ, θυμάμαι ότι κλειδώθηκα στο δωμάτιό μου και άκουσα το "In The Zone" και είπα: "δεν μπορώ να βγω από αυτό το δωμάτιο μέχρι να απομνημονεύσω κάθε λέξη"».

Επίσης η ηθοποιός μοιράστηκε ότι «τραγουδάω Μπρίτνεϊ στον γιο μου όταν κάνει μπάνιο όλη την ώρα».

Το «The Woman In Me» το οποίο κυκλοφόρησε από την Gallery Books και έφτασε στην κορυφή της λίστας των μπεστ σέλερ των New York Times, «είναι ένα βιβλίο που δεν είχα καταλάβει πως έπρεπε να γραφτεί», είχε δηλώσει στο παρελθόν η Μπρίτνεϊ Σπίαρς. «Με βοήθησε να βάλω οριστική τελεία σε πολλές ανοιχτές υποθέσεις και να προχωρήσω σε ένα καλύτερο μέλλον».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.