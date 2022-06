Στη νέα ταινία «Not Okay» η Zoey Deutch βρίσκεται μέσα στη δίνη του Instagram - Δείτε το τρέιλερ

To «Not Okay» ασκεί κριτική και σάτιρα στη σύγχρονη κουλτούρα των social media. Στο πλευρό της Zoey Deutch βρίσκεται και ο Dylan O’Brien

Οι αντι-ηρωίδες είναι πλέον ιδιαίτερα αρεστές στο κοινό κι αυτό φαίνεται να αποδεικνύει για άλλη μία φορά η νέα ταινία, Not Okay. Ήδη από το trailer, η ταινία μάς προειδοποιεί για μία εξαιρετικά αντιπαθητική γυναικεία παρουσία επί της οθόνης, που δεν είναι άλλη από την ηρωίδα που καλείται να ενσαρκώσει η Zoey Deutch.

Στο προσκήνιο βρίσκεται η Danni Sanders, μία νεαρή γυναίκα που θέλει να γίνει αναγνωρισμένη συγγραφέας, ωστόσο, δεν έχει κάποια μεγάλη καριέρα, δεν έχει φίλους ή σύντροφο και κυρίως δεν έχει followers. Έτσι, αποφασίζει να οργανώσει ένα ταξίδι στην πόλη του φωτός, το Παρίσι, μέσα από το οποίο θα καταφέρει να κερδίσει νέους followers, σαν σωστή influencer. Όταν, όμως, βρίσκεται στο Παρίσι, συμβαίνει μία τρομερή τρομοκρατική επίθεση στην πόλη, με πολλά θύματα.

Τότε, η Danni αποφασίζει να πει ίσως το μεγαλύτερο ψέμα της ζωής της. Παρουσιάζει τον εαυτό της ως επιζήσασα της τρομοκρατικής επίθεσης, κι αμέσως το όνομα και το πρόσωπο της γίνονται παγκοσμίως γνωστά. Ωστόσο, αυτό το ψέμα δεν αργεί να γκρεμιστεί γύρω και να πάρει μαζί του όλη της την αναγνωρισιμότητα και αξιοπρέπεια. Άγνωστοι από όλον τον κόσμο στρέφονται εναντίον και τότε για πρώτη φορά βλέπει κι εκείνη τη σκοτεινή πλευρά του διαδικτύου.

Στο πλευρό της Zoey Deutch βρίσκεται και ο Dylan O’Brien

Ο ίδιος υποδύεται το ερωτικό ενδιαφέρον που προκύπτει στη ζωή της Danni όταν αυτή αποκτά αναγνωρισιμότητα. Στα μάτια της είναι το dream boy που πάντοτε ήθελε, ωστόσο αργότερα έρχεται και εκείνος αντιμέτωπος με την αλήθεια για την Danni. Το Not Okay είναι η δεύτερη ταινία στην οποία συνεργάζονται η Zoey Deutch με τον Dylan O’Brien, μετά το The Outfit που κυκλοφόρησε το 2021. Σκηνοθέτιδα της φετινής ταινίας είναι η Quinn Shepard, η οποία έκανε το σκηνοθετικό ντεμπούτο μόλις το 2017 με την ταινία The Blame, όπου και πρωταγωνιστούσε.

Δείτε την ροή ειδήσεων και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.